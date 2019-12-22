Kayseri U-15 Ligi A Grubu

Kayseri U-15 Futbol Ligi A Grubu'nda şampiyonluk yarışı veren Kayseri Şekerspor, 4. hafta karşılaştığı Demirspor'u 11-0 gibi farklı bir skor ile mağlup ederek adeta gol şov yaptı.



Stat: Vali Muammer Güler



Hakemler: Hakan Cankı xxx, Mehmet Akif Er xxx, Oğuzhan Döner xxx



Kayseri Şekerspor: Çağatay Çakmak xxx, Emre Mezgitli xxx, Yunus Yeşilbaş xxx (Dk. 36 Efe Yıldırım xx), Ömer Faruk Sekmen xxx, Yusuf Uçar xxx(Dk. 46 Batuhan Göngür xx), Eren Akkoyun xxx, Ethem Akbul xxx, Mustafa Urhan xxx( Dk. 36 Arda Özdemir xx), Fatih Sarıca xx (Dk. 36 Eren Uçmak xx), Cihan Özşahin xxx, Eren Akbul xxx ( Dk. 36 Samet Ulusoy xx)



Demirspor: Recep Özmen x, Alperen Alkan x, Berkay Uzun x, Eren x, Melih Bağcı x, Hamdi Aksoy x, Buğra Arslan x, Kaan Duran x, Ömer İlhan x, Mustafa Durmuş Çelebi x



Goller: Fatih Sarıca Dk. 10, 20, 25 ve 35, Arda Özdemir Dk. 36 ve 55, Cihan Özşahin Dk. 50 (pen), Yunus Yeşilbaş Dk. 66 (pen), Eren Uçmak 37, 58 ve 65 - KAYSERİ