Kayseri UMKE Hatay görevine dualarla uğurlandı - Son Dakika

Hatay'a görevlendirilen Kayseri UMKE ekibi, dualarla görev yerlerine uğurlandı.

Hatay'da sınır bölgesine görevlendirilen Kayseri UMKE ekibi, dualarla kentten uğurlandı. İl Sağlık Müdürlüğü önünde düzenlenen uğurlama programının ardından 11 personel 3 UMKE aracı ile, ayrıca 3 personelde 1 ambulans ile görev yerlerine uğurlandı. 15 gün boyunca sınır hattında görev yapacak olan ekipler, daha sonra yeniden kente dönecek.

İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı Ahmet Ceylan, " İzmir'de gelen deprem nedeniyle kalbimiz İzmir'de. Kalbimiz İzmir'de yaşayanlarla beraber, dualarımız onlarla beraber. İzmir'de meydana gelen deprem nedeniyle 112 İl Ambulans Servisi Başhekimliğimizden 2 ambulansla beraber 6 arkadaşımızı İzmir'e gönderdik. Her ne kadar bir afet meydana gelmiş olsa da, devletimizin büyüklüğü ve çabaları çerçevesinde bize vermiş olduğu görevler nedeniyle diğer görevlerimizde devam etmektedir. Sizler de Hatay iline görevlendirilmiş bulunmaktasınız. Hepiniz daha önceden bu görevleri yerine getirmiş ve tecrübeli arkadaşlarımızsınız. Neler yapacağınızı ve kimlerin emirlerine uyacağınızı biliyorsunuz. Görevinizi en layıkıyla yerine getireceğinize de sonuna kadar eminiz. Dualarımız sizinle" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ