Kayseri ve Türk Dünyası Tarım Fuarı yarın açılacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kayseri ve Türk Dünyası Tarım Fuarı yarın açılacak - Son Dakika

Kayseri ve Türk Dünyası Tarım Fuarı yarın açılacak

7 saat önce

Kayseri'de 15'incisi düzenlenen "Kayseri ve Türk Dünyası Akraba Toplulukları Tarım Fuarı" 20-23 Şubat'ta gerçekleştirilecek.

Kayseri ve Türk Dünyası Tarım Fuarı yarın açılacak, System.String[]

Kayseri'de 15'incisi düzenlenen "Kayseri ve Türk Dünyası Akraba Toplulukları Tarım Fuarı" 20-23 Şubat'ta gerçekleştirilecek.

Atlas Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Atasağun, Kayseri Ticaret Borsası'nda (KTB) düzenlediği basın toplantısında, tarımdaki gelişmelerin en iyi takip edildiği yerlerin fuarlar olduğunu söyledi.

Tarım fuarlarının, teknolojiyi üretenlerle kullananlar arasında köprü görevi gördüğünü belirten Atasağun, 250 firmanın katılacağı fuarda, Türk dünyası ve akraba topluluklardan temsilcilerin de ağırlanacağını dile getirdi.

Fuarın ilklere sahne olacağını ifade eden Atasağun, "Cumhurbaşkanımızın test ettiği elektrikli yerli traktör ilk kez Kayseri'deki fuarda görücüye çıkacak. Ayrıca yerli imkanlarla bir firmamızın ürettiği 12 koyunu aynı anda sağabilen sistem, yine bu fuarda tanıtılacak. Bu sistem alanında en iyi sistemlerden birisi." dedi.

KTB Başkan Yardımcısı Mehmet İştahlı, 15 yıldır tarım fuarına destek verdiklerini söyledi.

Kayseri ve bölge çiftçisi için ellerinden geleni yaptıklarını belirten İştahlı, çiftçilere, fuara gelerek tarım alanındaki yeni teknolojileri görmelerini tavsiye etti.

Kocasinan Ziraat Odası Başkanı Abdulkadir Güneş de Kayseri'deki tarım fuarının, Türkiye'deki fuarlar arasında en çok ziyaretçiye ve firmaya ev sahipliği yapan fuarlardan olduğunu, bu yıl organizasyona 350-400 bin ziyaretçi beklediklerini kaydetti.

Kayseri Dünya Ticaret Merkezi'nde açılacak fuar, 23 Şubat'a kadar gezilebilecek.

Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 02:34 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi: 14 yaralı
Sigaradan sonra nargileye de zorunlu uyarı geliyor Bal görünümlü şurup üretimine yasak getirildi Son dakika: Yeniden gözaltına alınan Osman Kavala tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

Son Dakika Haberleri
22:02 Mahkeme, ünlü oyuncu Berk Oktay'ın boşandığı eşi Merve Şarapçıoğlu'nun tazminat ve nafaka talebini reddetti
21:13 Oğulcan Engin ve ünlü oyuncu Ezgi Eyüboğlu'nun aşkı film galasında belgelendi
20:46 Ünlü şarkıcı Hadise, sosyal medyadaki paylaşımıyla Kim Kardashian'a benzetildi
18:17 Aleyna Tilki ve Aynur Aydın arasındaki polemiğe genç popçunun babası da dahil oldu
17:41 Genç şarkıcı, ahlaksız teklifi ifşa etti!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2020 22:14:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kayseri ve Türk Dünyası Tarım Fuarı yarın açılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]