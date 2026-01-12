Kayseri Yolspor Şampiyon! - Son Dakika
Kayseri Yolspor Şampiyon!

Kayseri Yolspor Şampiyon!
12.01.2026 16:30
Kayseri Yolspor, Sindelhöyükspor'u 3-2 yenerek ligdeki şampiyonluğunu ilan etti.

Kayseri 1. Amatör Küme A Grubu lideri Kayseri Yolspor; ligin 16. haftasında Sindelhöyükspor'u 3-2 yenerek ligin bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan edip bir üst lige yükseldi.

Stat: Argıncık Stadı 2 Nolu Saha

Hakemler: Ömer Keleş, Mustafa Berat Küçük, Oğuzhan Sezer

Kayseri Yolspor: Abdullah Kalem, İzzet Kanberlioğlu (Doğanay Özbek dk. 88), Hamit Doğan, Hasan Adıgüzel, Cesur Saitov, Samet Uçar, Arda Çelik, Halil Aladağ (Muzaffer Alkın Sarıkaya dk. 88), Emin Arda Çetin (Selami Güneş dk. 88), Abdullah Eren Karpuz (Raşit Arslan dk. 78)

Sindelhöyükspor: Ali Eren Alatepe, Sami Eyis, Sait Bulut, Mustafa Yıldır, Enes Kılınç (İsmail Yalçın dk. 5), Alper Gürkcü, Hasan Çetin, Mevlit Dinç (Eren Çiftçi dk. 58), Berat Genç (Hakan Firez dk. 46), Berke Öğretir (Hasan Sosun dk. 80), Emre İsteğmen

Goller: Halil Aladağ (dk. 38), Abdullah Eren Karpuz (dk. 68), Hamit Doğan (dk. 73) (Kayseri Yolspor), Mustafa Karakaya (dk. 61 kk), Hasan Çetin (dk. 89) (Sindelöyükspor) - KAYSERİ

Kaynak: İHA

