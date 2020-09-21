Kayserili atletler Balkan Şampiyonası'nda 2 altın, 3 bronz madalya kazandı

Romanya'nın Cluj-Napoca kentindeki Balkan Şampiyonası'na katılan Kayserili sporcular başarılarıyla göz doldurdu

Romanya'da gerçekleştirilen Balkan Büyükler Şampiyonası'nın ilk günündeki yarışlarda mücadele eden Kayserili sporculardan Burcu Subatan 3000 metrede şampiyon olarak altın madalyanın sahibi olurken, Ömer Amaçtan 5000 metre yarışlarında üçüncü olarak bronz madalyanın sahibi oldu. Şampiyonanın ikinci günü yarışlarında mücadele eden Turgay Bayram 3000 metre engelli yarışlarında şampiyon olarak altın madalya, Burcu Subatan 1500 metre yarışlarında kişisel en iyi derecesini koşarak bronz madalya kazandı. Ömer Bayram ise 3000 metre yarışlarında kişisel en iyi derecesini koşarak bronz madalyanın sahibi oldu. Bu sonuçlarla Kayserili sporcular, Balkan Şampiyonasından 2 altın 3 bronz madalya kazanarak Türkiye'ye 5 madalya kazandırarak büyük bir başarı elde ettiler.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, Balkan Şampiyonası'nda madalyalar kazanan sporcular Burcu Subatan, Ömer Amaçtan ile Turgay Bayram'ı, antrenörleri Kemal Koyuncu, Süleyman Altınoluk ve Zehra Şarvan'ı tebrik etti. Ülkemizin bu zor dönemlerinde Ay yıldızlı Türk Bayrağımızı göndere çektirerek bizlere büyük gurur yaşatan sporcularımıza teşekkür eden İl Müdürü Eskici, daha birçok ulusal ve uluslararası şampiyonalarda sporcularımızın önemli başarılara imza atacaklarına inandığını belirterek başarılar diledi. - KAYSERİ