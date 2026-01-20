Kayserili iş adamına uyuşturucu üretiminden 25 yıl hapis cezası - Son Dakika
Kayserili iş adamına uyuşturucu üretiminden 25 yıl hapis cezası

20.01.2026 18:03
Kayseri'de yürütülen sentetik uyuşturucu soruşturması kapsamında aralarında tanınmış bir iş adamının da bulunduğu 11 sanığın yargılandığı davada karar çıktı. 6. Ağır Ceza Mahkemesi, uyuşturucu üretimi ve ticareti suçunu sabit görerek bazı sanıkları 20 yılı aşan hapis cezalarına çarptırırken, iş adamı M.E. ve kardeşi hakkında 25'er yıl hapis ve tutuklama kararı verdi.

Kayseri'de sentetik uyuşturucu üretimi ve ticareti yaptıkları iddiasıyla aralarında Kayserili iş adamı M.E.'nin de bulunduğu 11 sanığın yargılandığı davada mahkeme kararını açıkladı. Kayseri 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında bazı sanıklara uzun süreli hapis cezaları verildi.

İŞ ADAMI VE KARDEŞİNE 25 YIL HAPİS

Mahkeme heyeti, sanıklardan iş adamı M.E. ile kardeşi D.E.'yi, sentetik uyuşturucu üretimi ve ticareti suçundan 25'er yıl hapis ve 50'şer bin lira adli para cezasına çarptırdı. Heyet, her iki sanığın da tutuklanmasına hükmetti.

ETKİN PİŞMANLIK İNDİRİMİ UYGULANDI

Sanıklardan İ.K., mahkeme tarafından 20 yıl hapis ve 33 bin lira adli para cezasına çarptırıldı. Ancak etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmasıyla İ.K.'nin cezası 16 yıl 8 aya düşürüldü. Mahkeme, bu sanık hakkında da tutuklama kararı verdi.

BİR SANIĞA YURT DIŞI YASAĞI

Davada yargılanan sanıklardan İ.E. ise indirimler sonrası 6 yıl 8 ay hapis ve 11 bin 660 lira adli para cezasına mahkûm edildi. Mahkeme heyeti, İ.E. hakkında yurt dışına çıkış yasağı uygulanmasına karar verdi.

Dosyada yargılanan diğer sanıklar hakkında ise suçun sabit olmadığı gerekçesiyle beraat kararı verildi.

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • VillaUmut VillaUmut:
    Kayseri’ye iş seyahatine gidiyoruz bir damla alkol bulana kadar 20 takla atıyoruz. Oysa piyasa beyazdaymış ama bizim de orada bezimiz yok:) 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
