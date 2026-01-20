Kayserili iş adamına uyuşturucu üretiminden 25 yıl hapis cezası

Kayseri'de sentetik uyuşturucu üretimi ve ticareti yaptıkları iddiasıyla aralarında Kayserili iş adamı M.E.'nin de bulunduğu 11 sanığın yargılandığı davada mahkeme kararını açıkladı. Kayseri 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında bazı sanıklara uzun süreli hapis cezaları verildi.

İŞ ADAMI VE KARDEŞİNE 25 YIL HAPİS

Mahkeme heyeti, sanıklardan iş adamı M.E. ile kardeşi D.E.'yi, sentetik uyuşturucu üretimi ve ticareti suçundan 25'er yıl hapis ve 50'şer bin lira adli para cezasına çarptırdı. Heyet, her iki sanığın da tutuklanmasına hükmetti.

ETKİN PİŞMANLIK İNDİRİMİ UYGULANDI

Sanıklardan İ.K., mahkeme tarafından 20 yıl hapis ve 33 bin lira adli para cezasına çarptırıldı. Ancak etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmasıyla İ.K.'nin cezası 16 yıl 8 aya düşürüldü. Mahkeme, bu sanık hakkında da tutuklama kararı verdi.

BİR SANIĞA YURT DIŞI YASAĞI

Davada yargılanan sanıklardan İ.E. ise indirimler sonrası 6 yıl 8 ay hapis ve 11 bin 660 lira adli para cezasına mahkûm edildi. Mahkeme heyeti, İ.E. hakkında yurt dışına çıkış yasağı uygulanmasına karar verdi.

Dosyada yargılanan diğer sanıklar hakkında ise suçun sabit olmadığı gerekçesiyle beraat kararı verildi.