Kayserispor 3 Yeni Transferle Güçlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Kayserispor 3 Yeni Transferle Güçlendi

Kayserispor 3 Yeni Transferle Güçlendi
17.01.2026 17:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayserispor, transfer tahtasını açarak Manchester United'dan Sam Mather, Manchester City'den Jadel Katongo ve Gaziantep FK'dan Semih Güler ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Trendyol Süper Lig'de mücadele eden Kayserispor, transfer tahtasının açılmasının ardından 3 oyuncu ile anlaşmaya vardı.

Kayserispor, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'dan Sam Matter'i renklerine bağladı. Daha önce anlaşmaya varılan 22 yaşındaki İngiliz futbolcu ile 2,5 yıllık sözleşme imzalandı. Kayserispor, transferin resmiyet kazandığını sosyal medya hesabından duyurdu. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan paylaşımda, "Sam Mather ile Kulübümüz arasında 2,5 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Futbolcumuza şanlı formamız altında başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

Sarı-kırmızılı ekip, bir başka Premier Lig temsilcisi Manchester City'den Jadel Katongo ile de 2,5 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada, 21 yaşındaki futbolcunun Kayserispor'a katılmasından duyulan memnuniyet dile getirilirken, Katongo'nun dinamizmi ve potansiyeliyle takıma önemli katkı sağlamasının beklendiği ifade edildi. Transfer tahtasının açılmasının ardından kadrosunu güçlendirmeye devam eden Kayserispor, Jadel Katongo'nun ligin ikinci yarısında takıma ivme kazandırması bekleniyor.

Savunma hattına da takviye yapan takım, Gaziantep FK forması giyen stoper Semih Güler ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüpten Semih ile ilgili yapılan açıklamada tecrübeli savunmacı ile anlaşmaya varıldığı belirtilirken, Semih Güler'in 2,5 yıllık imzayı attığını duyurdu. 32 yaşındaki defans oyuncusu, Kayserispor forması altında başarılı olmak için çabalayacağını ifade etti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Manchester United, Gaziantep FK, Semih Güler, Kayserispor, Manchester, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kayserispor 3 Yeni Transferle Güçlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir anda camiye daldı Cemaatin yarısı kaçtı, yarısı kahkahaya boğuldu Bir anda camiye daldı! Cemaatin yarısı kaçtı, yarısı kahkahaya boğuldu
Eşinin katilinin beklediği bilgiyi, mesajla vermiş Eşinin katilinin beklediği bilgiyi, mesajla vermiş
İstanbullular dikkat Tarih verildi, ikisi birden gelecek İstanbullular dikkat! Tarih verildi, ikisi birden gelecek
İran’da artan yaşam pahalılığıyla mücadeleye yönelik “Kalabarg“ uygulaması İran'da artan yaşam pahalılığıyla mücadeleye yönelik "Kalabarg" uygulaması
Belediye Başkanına makamında saldırı girişimi Kimliği dikkat çekti Belediye Başkanına makamında saldırı girişimi! Kimliği dikkat çekti
Rıza Pehlevi’den İran için çağrı: Ülkeme dö­neceğim, geçiş planım hazır Rıza Pehlevi'den İran için çağrı: Ülkeme dö­neceğim, geçiş planım hazır

18:11
Oyuna girdi, her şeyi değiştirdi Arda Güler’in asist yaptığı maçta kazanan Real Madrid
Oyuna girdi, her şeyi değiştirdi! Arda Güler'in asist yaptığı maçta kazanan Real Madrid
18:01
Fenerbahçe, Alanyaspor Maçına 4 Eksikle Çıkıyor
Fenerbahçe, Alanyaspor Maçına 4 Eksikle Çıkıyor
17:29
3 gol ofsayta takıldı Manchester United derbide City’yi sahadan sildi
3 gol ofsayta takıldı! Manchester United derbide City'yi sahadan sildi
17:05
Eşini bu hale getiren Cumhurbaşkanı Koruma Dairesi personeli tutuklandı
Eşini bu hale getiren Cumhurbaşkanı Koruma Dairesi personeli tutuklandı
16:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Modern zaman vebası“ deyip sanatçılara çağrı yaptı: Başını ezmeliyiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Modern zaman vebası" deyip sanatçılara çağrı yaptı: Başını ezmeliyiz
15:40
Suriye ordusu operasyonu genişletti Siviller uyarıldı, şiddetli çatışmalar yaşanıyor
Suriye ordusu operasyonu genişletti! Siviller uyarıldı, şiddetli çatışmalar yaşanıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2026 18:44:39. #7.11#
SON DAKİKA: Kayserispor 3 Yeni Transferle Güçlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.