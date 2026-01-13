Kayserispor'un yeni transferi Fransız sağ bek RonaelPierre-Gabriel'i Kayseri'ye geldi.
Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un prensip anlaşmasına vardığı yeni sağ beki Kayseri'ye geldi. Son olarak Dinamo Zagreb forması giyen 27 yaşındaki oyuncu RonaelPierre-Gabriel bugün saat 18.00'de İstanbul'dan Kayseri'ye geldi. Gabriel yarın sağlık kontrolünden geçecek ve ardından resmi sözleşmeye imza atacak. - KAYSERİ
Son Dakika › Spor › Kayserispor'a Yeni Sağ Bek: Ronael Pierre-Gabriel - Son Dakika
