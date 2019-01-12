Son Dakika Haberleri: Kayserispor Antalya Kampını Tamamladı

Kayserispor Antalya Kampını Tamamladı

19 dakika önce

2 Ocak'ta başladığı Antalya kampını tamamlayan Kayserispor, bugün kente dönecek.

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2 Ocak'ta başladığı Antalya kampını tamamlayan Kayserispor, bugün kente dönecek.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, 10 gün süren Antalya kampını tamamladı. 2 Ocak'ta Belek'te toplanan Sarı-Kırmızılılar dün akşam yaptığı son antrenman ile hazırlıklarını tamamladı. Oldukça verimli ve olumlu geçen Antalya kampı sonrası bugün öğleden sonra Antalya'dan İstanbul'a gidecek olan Sarı-Kırmızılılar ardından Kayseri'ye gelerek çalışmalarına Karpuzatan Kadir Has Tesislerinde devam edecek.

Yarın hazırlıklarına kaldığı yerden devam edecek olan Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupasında Salı günü sahasında oynayacağı Akhisarspor maçı hazırlıklarını sürdürecek. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 09:14 Kaynak: İHA

Belek, Kayserispor, Antalya, Spor
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