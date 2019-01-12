Kayserispor Antalya Kampını Tamamladı
19 dakika önce
2 Ocak'ta başladığı Antalya kampını tamamlayan Kayserispor, bugün kente dönecek.
2 Ocak'ta başladığı Antalya
kampını tamamlayan Kayserispor
, bugün kente dönecek.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, 10 gün süren Antalya kampını tamamladı. 2 Ocak'ta Belek
'te toplanan Sarı-Kırmızılılar dün akşam yaptığı son antrenman ile hazırlıklarını tamamladı. Oldukça verimli ve olumlu geçen Antalya kampı sonrası bugün öğleden sonra Antalya'dan İstanbul
'a gidecek olan Sarı-Kırmızılılar ardından Kayseri'ye gelerek çalışmalarına Karpuzatan Kadir Has
Tesislerinde devam edecek.
Yarın hazırlıklarına kaldığı yerden devam edecek olan Kayserispor, Ziraat Türkiye
Kupasında Salı günü sahasında oynayacağı Akhisarspor maçı hazırlıklarını sürdürecek. - KAYSERİ
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Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 09:14 Kaynak: İHA
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