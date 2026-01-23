Zecorner Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında yarın RAMS Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Radomir Dalovic yönetimindeki idmanda futbolcular, pas ve baskı çalışmaları yaptı.
Kayserispor, yarın saat 14.30'de RHG EnerTürk Enerji Stadı'nda RAMS Başakşehir'i konuk edecek.
Son Dakika › Spor › Kayserispor, Başakşehir Maçına Hazır - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?