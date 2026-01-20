Kayserispor, Başakşehir Maçına Hazırlanıyor

Zecorner Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında RAMS Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Radomir Dalovic yönetimindeki antrenmanda futbolcular, pas ve baskı çalışmalarının ardından çift kale maç yaptı. Sarı-kırmızılılar, mücadelenin hazırlıklarına yarın devam edecek.
Kayserispor, 24 Ocak Cumartesi günü saat 14.30'de RGH EnerTürk Enerji Stadı'nda RAMS Başakşehir'i konuk edecek.
