Kayserispor Başkanı Açıkalın'dan Destek Mesajı

09.02.2026 20:20
Nurettin Açıkalın, takımın mücadeleci ruhunu vurguladı ve kazanma umudunu sürdürdüklerini belirtti.

ZECORNER Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, "Umarım bu oyun tarzı ile devam ederiz. Böyle oynadığımız sürece kazanırız. Kayserispor her zaman böyle bir mücadele içinde olmuştur" dedi.

Zecorner Kayserispor, Süper Lig'in 21'inci haftasında evinde Kocaelispor'a 2-1'lik skorla yenildi. Maçtan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Zecorner Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, "Üç puan parolası ile çıktığımız maçta rakiplerimizin de puan kaybettiği haftada muhakkak puan almalıydık. Takıma gelen havayı bugün hissettik. Umarım bu oyun tarzı ile devam ederiz. Böyle oynadığımız sürece kazanırız. Kayserispor her zaman böyle bir mücadele içinde olmuştur. Zor günlerin takımı olmuştur ve oradan çıkmayı bilmiştir. Yine çıkacaktır. İçimizde en ufak şüphe yoktur. Bu birlik ve beraberliği sağladığımız sürece Kayserispor layık olduğu yerde olacaktır" diye konuştu.

Hoca ile ilgili bir tasarruflarının olup olmayacağı hakkında gelen soruya başkan Nurettin Açıkalın, "Şuanda herhangi bir şey yok. Daha değerlendirmedik. Yönetim kurulu toplanacak. Henüz çok sıcak. Hoca ile de kendi aramızda da konuşacağız. Hemen gönderelim yarın yetirelim gibi kolay işler değil" yanıtını verdi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Kayserispor, Futbol, Spor, Son Dakika

