Kayserispor Başkanı Açıkalın: Mağlubiyet Üzücü

24.01.2026 18:14
Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, Başakşehir mağlubiyetini değerlendirerek taraftarları ve yönetimi üzdüklerini söyledi.

Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, sahalarında ağırladıkları Rams Başakşehir maçı sonrası yaptığı açıklamada; "Bu mağlubiyet taraftarlarımız kadar yönetimimizi de üzmüştür" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Kayserispor sahasında Rams Başakşehir'e 3-0 mağlup oldu. Karşılaşma sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın; "Çok üzgünüz tabi. Evimizde beklemediğimiz bir 3 puan kaybettik. Geçen haftaki oyundan sonra evimizde mutlak galibiyet bekliyorduk. Biz de çok üzülüyoruz. Beklemediğimiz bir oyunla, performansla geriye düştük. Bu mağlubiyet taraftarlarımız kadar yönetimimizi de üzmüştür. Bunun değerlendirmelerini yapıyoruz. Şehrimizin önde gelenleri ile toplanıyoruz ve bugün de bir toplantımız olacak. Zor bir fikstürümüz de var. Ama Kayserispor'un eksiklikleri konusunda tamamlamamız gerekli olan yerleri biliyoruz. Transfer için gece gündüz çalışıyoruz. Bu kesin bir şey. Ama inanın öyle kolay olmuyor. Ara transfer döneminde maksimum verimli oyuncuları takımımıza katmak istiyoruz. Yoksa buraya transfer yapmış olmak için 3 tane, 5 tane oyuncu getirmek kolay. Ama biz burada tamamen Kayserispor menfaatleri istikametinde çalışıyoruz. Bu süreçte böyle kazalar hem oyunsal anlamda hem de puan anlamında yaşayacağız anladığım kadarıyla. Biraz daha sabırlı olmamız gerektiğini düşüyorum" dedi.

"Galatasaray maçında Kayserispor gerektiği gibi oynayacaktır"

Zor bir fikstürden geçtiklerini ifade eden Başkan Açıkalın; "Önümüzdeki hafta Galatasaray maçı var. Yani şöyle baktığımızda lige de Beşiktaş, Başakşehir, Galatasaray daha sonra Kocaelispor'la burada oynayacağız. Galatasaray karşısında Kayserispor gerektiği gibi gerektiği şekilde maçına çıkıp oynayacaktır. Burada skor çok önemli. Bugün 3-0, 5-0'dan ziyade oynadığımız oyun hepsinden daha fazla üzmüştür bizi. Umarım bir an önce takımımız gerektiği gibi oynar diye düşünüyorum. Bugün yeni bir transferimiz geldi. Onun dışında yazılan isimlerle ilgili herhangi bir gelişme yok" ifadelerini kullandı.

"İstifa gibi algılamayın"

Şehrin ileri gelenleriyle yapılacak toplantının 'istifa sinyali mi' sorusuna Başkan Açıkalın; "Yok hayır. Şimdi tabi ki bu işin ekonomi boyutu var. Maddi boyutu var, manevi boyutu var. O yüzden geniş çaplı değerlendirmekte fayda var. Bunu bir istifa sinyali gibi algılamayın. O yönde hemen yorumlamaya gerek yok. Ama bir karar alırken de burası Kayserispor benim kulübüm değil. Bu şehrin kulübü. Bu şehrin ileri gelenleri de büyükleri de her zaman burada söz sahibi olmalıdır, olmuştur, olacaktır da. Desteklerini veriyorlar, yine verecekler" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Kayserispor, Başakşehir, Ekonomi, Futbol, Spor, Son Dakika

