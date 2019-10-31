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Kayserispor, Bülent Uygun ile sözleşme imzaladı

7 saat önce

Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor, daha önce prensip anlaşmasına vardığı teknik direktör Bülent Uygun ile sözleşme imzaladı.

Kayserispor, Bülent Uygun ile sözleşme imzaladı, System.String[]

Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor, daha önce prensip anlaşmasına vardığı teknik direktör Bülent Uygun ile sözleşme imzaladı.

Kayserispor Kulübü Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, teknik direktör Bülent Uygun'un sezon sonuna kadar geçerli sözleşmeye imza attığını söyledi.

Türkiye'de son olarak 2017'de Osmanlıspor'u çalıştıran Uygun, ardından Katar'ın El-Gharafa ve El Rayyan takımlarında görev yapmıştı.

İstikbal Mobilya Kayserispor'da alınan başarısız sonuçlar üzerine teknik direktör Hikmet Karaman, 6 Ekim'de istifa etmiş, 11 Ekim'de de Samet Aybaba ile sözleşme imzalanmıştı. Sarı-kırmızılı ekip, Aybaba yönetiminde çıktığı ilk maçta Kasımpaşa ile sahasında 1-1 berabere kalmış, deplasmanda ise BtcTurk Yeni Malatyaspora 4-0 yenilmişti. Aybaba da 28 Ekim'de yönetime istifasını sunmuştu.

İstikbal Mobilya, Bülent Uygun, Kayserispor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 10:22 Kaynak: AA
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