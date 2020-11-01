Kayserispor'da teknik direktör Bayram Bektaş ile yollar ayrıldı - Son Dakika

Kayserispor'da teknik direktör Bayram Bektaş ile yollar ayrıldı

01.11.2020 23:25
Kayserispor'da teknik direktör Bayram Bektaş ile yollar ayrıldı, System.String[]

Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor'da teknik direktör Bayram Bektaş ile yollar ayrıldı.

Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor'da teknik direktör Bayram Bektaş ile yollar ayrıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Çaykur Rizespor ile oynanan karşılaşmanın ardından teknik direktör Bayram Bektaş ve ekibiyle yolların karşılıklı anlaşılarak ayrıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Bayram Bektaş ve ekibine takımımıza hizmetleri, emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz." ifadesine yer verildi.

Sarı-kırmızılı kulübün basın sözcüsü Mustafa Tokgöz de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bayram Bektaş hocamızla karşılıklı anlaşarak yolumuzu ayırmaya karar verdik, kendisine yeni kariyerinde yürekten başarılar dilerim." ifadesini kullandı.

Spor Toto Süper Lig, Teknik Direktör, Bayram Bektaş, Kayserispor, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Kayserispor'da teknik direktör Bayram Bektaş ile yollar ayrıldı - Son Dakika Spor


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