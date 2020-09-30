Kayserispor'dan "büyük zarar" iddialarına ilişkin açıklama

Kayserispor Kulübü, bir internet sitesindeki "Kayserispor'da büyük zarar" başlıklı haberin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Kayseri temsilcisinin Erciyes Anadolu Holding AŞ ile yaptığı sponsorluk anlaşmasının 2 yıl olduğu belirtilerek, "İşin bedeli, 2021-2022 ve 2022-2023 futbol sezonu için KDV hariç toplam 13 milyon TL olup, her iki sezon için belirtilen toplam bedel sözleşmenin imza tarihinde peşin olarak tahsil edilmiş ve herhangi bir şekilde kırdırma söz konusu degildir." ifadelerine yer verildi.

23 Eylül 2020 itibarıyla transfere engel ve son dönemde ödenen borç tutarının 20 milyon 837 bin 218 lira olduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sponsorluk anlaşmasından tahsil edilen 13 milyon liranın tamamı transfere engel borçların kapanması için kullanılmıştır. Transfere engel borçların tamamının kapanması için gerekli olan 7 milyon 837 bin 218 lira ise yeni transferlerimizin peşinatlarında olduğu gibi Kulüp Başkanımız Berna Gözbaşı tarafından ödenmiştir. Kamuoyunu kasıtlı olarak yanlış bilgilendirenler Kayserisporumuza zarar vermektedir."