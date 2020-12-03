Kayserispor eski başkanı Sami yangın son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Koronavirüse yenik düşerek hayatını kaybeden Hes Kablo Kayserispor eski başkanlarından Sami Yangın, son yolculuğuna uğurlandı.

Koronavirüse yakalanan ve bir süredir tedavi gören Sami Yangın, 72 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Yangın'ın Hulusi Akar Cami'de kılınan cenaze namazına Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan ve yakınlarının katıldı.

Sami Yangın'ın cenazesi kılınan cenaze namazının ardından asri mezarlığa defnedildi. - KAYSERİ