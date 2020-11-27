Kayserispor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına başladı

Süper Lig takımlarından Hes Kablo Kayserispor, pazartesi sahasında karşılaşacağı Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına başladı.

Ligin 10'uncu haftasında evinde Fatih Karagümrük ile karşılaşacak olan Kayserispor, çalışmalarına teknik direktör Samet Aybaba yönetiminde başladı. Dün sahasında Hekimoğlu Trabzonspor'a seri penaltı atışlarında 7-6 yenilen sarı-kırmızılılar, çift kale maç ve taktik çalışması yaptı. Antrenman yaklaşık 1.5 saat sürdü.