Kayserispor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika

Kayserispor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına başladı

27.11.2020 17:32
Kayserispor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına başladı, System.String[]

Süper Lig takımlarından Hes Kablo Kayserispor, pazartesi sahasında karşılaşacağı Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına başladı.

Süper Lig takımlarından Hes Kablo Kayserispor, pazartesi sahasında karşılaşacağı Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına başladı.

Ligin 10'uncu haftasında evinde Fatih Karagümrük ile karşılaşacak olan Kayserispor, çalışmalarına teknik direktör Samet Aybaba yönetiminde başladı. Dün sahasında Hekimoğlu Trabzonspor'a seri penaltı atışlarında 7-6 yenilen sarı-kırmızılılar, çift kale maç ve taktik çalışması yaptı. Antrenman yaklaşık 1.5 saat sürdü.


Kayserispor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına başladı
Kayserispor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına başladı
Kayserispor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına başladı

Spor Toto Süper Lig, Fatih Karagümrük, Kayserispor, Hes Kablo, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Kayserispor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika Spor


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