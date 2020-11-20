Kayserispor, Galatasaray maçına hazırlanıyor

HES Kablo Kayserispor, ligin 9'uncu haftasında deplasmanda karşılaşacağı Galatasaray maçı hazırlıklarına devam etti.

Süper Lig'in 9'uncu haftasında pazartesi günü deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak Kayserispor hazırlıklarını kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Sarı-kırmızılılar teknik direktör Samet Aybaba yönetimindeki idmanda çift kale maç ve taktik çalışması yaptı. Antrenman yaklaşık 1.5 saat sürdü.