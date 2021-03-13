Kayserispor-Galatasaray maçının ardından

Süper Lig'in 30. haftasında konuk ettiği Galatasaray'a 3-0 yenilen Kayserispor'da kulüp başkanı Berna Gözbaşı, morallerini bozmadan yollarına devam edeceklerini söyledi.

Gözbaşı, Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanan maçın ardından yaptığı açıklamada, "Moralimizi bozmadan yolumuza devam edeceğiz. Adalet isteyenleri herhalde tüm Türkiye gördü. Adaletlerini buldular. Teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kayserispor Kulübü Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz ise ligde üst üste aldıkları iki galibiyetin ardından Galatasaray maçına da 3 puan hedefiyle çıktıklarını belirtti.

İstedikleri oyunu oynayamadıklarını vurgulayan Tokgöz, ilk yarıda gol kaçırdıklarını, devamında da gol yediklerini ifade etti.

Tokgöz, maçları değerlendirmesi için bir hakem heyeti oluşturduklarını anımsatarak, "Hakem heyetimiz kırmızı kartın olmayacağını söyledi. Halis Özkahya'nın ise gördüğünü vermeye çalışan bir hakem olduğunu gördük. Çıkmayan toptan taç ve devamında da yediğimiz bir gol var ama bunu açıkçası hakemlere mal edemeyiz. Biz oynayamadık, yenildik. Galatasaray'ı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Bir basın mensubunun başkan Berna Gözbaşı'nın yaptığı açıklamalarla kendi açıklamalarının çelişip çelişmediği sorusu üzerine Tokgöz, başkan Berna Gözbaşı'nın biraz duygusal yaklaştığını kaydetti.