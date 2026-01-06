Kayserispor, Hermannstadt ile 0-0 berabere kaldı

SÜPER Lig ekiplerinden Zecorner Kayserispor, hazırlık maçında karşılaştığı Romanya temsilcisi FC Hermannstadt ile golsüz berabere kaldı.

Ligin ilk yarısının tamamlanmasının ardından hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Zecorner Kayserispor, Belek'te çalışmalarına devam ediyor. Sarı-kırmızılı takım kamp çalışmaları kapsamında bugün Romanya temsilcisi FC Hermannstadt ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Karşılaşma golsüz eşitlikle sona erdi. Sarı-kırmızılar, kamp çalışmaları kapsamında 11 Ocak'ta Çek Cumhuriyeti ekiplerinden SK Artis Brno'nun rakibi olacak.