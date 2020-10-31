Kayserispor için güç birliği - Son Dakika

Kayserispor için güç birliği

31.10.2020 09:06
Kayserispor için güç birliği, System.String[]

Hes Kablo Kayserispor'un başarı çıtasını yükseltmek için güç birliği yapıldı.

Hes Kablo Kayserispor'un başarı çıtasını yükseltmek için güç birliği yapıldı. Dargınlıklar giderildi.

Süper Lig'de mücadele veren Hes Kablo Kayserispor'da güç birliği yapıldı. Sarı kırmızılı takımın Onursal Başkanı Mehmet Özhaseki, eski başkan Erol Bedir ile yeni başkan Berna Gözbaşı'nın da bulunduğu bir toplantı gerçekleştirerek küskünlüğün ortadan kaldırılmasını istedi. Kayserispor tesislerinde gerçekleştirilen olağanüstü toplantıya Kayserispor Onursal Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki, AK Parti Kayseri Milletvekilleri İsmail Tamer ile Taner Yıldız, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayserispor yönetim kurulu eski başkanı Erol Bedir ve Kayserispor Yönetim Kurulu Başkanı Berna Gözbaşı, Kayserispor eski yönetici Ali Çamlı ve Kayserispor bazı yönetim kurulu üyeleri katıldı. Toplantı sonrasında açıklama yapan Hes Kablo Kayserispor Onursal Başkanı Mehmet Özhaseki, "Kayserispor'da yöneticilik yapmak kolay değil. Yıllarca ben de başkanlık yaptım. Onursal başkanlığını da hala şerefle sürdürüyorum. Birçok arkadaşım da emek verdiler. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" dedi. Kayserispor'u layık olduğu yerde görmek istediklerini belirten Özhaseki, "Bugün değerli başkanım Berna Hanım burada, önceki başkanımız Erol Bey burada. Değerli bakanım Taner Bey burada. İsmail Bey buradalar. Büyükşehir Belediye Başkanımız her zaman zaten bu işin içerisinde duasıyla desteğiyle her türlü burada. Baki bey de zaten Kayserispor'u seviyor, sonuna kadar da takip ediyor. Allah razı olsun o da burada. Biz bugün dedik ki eteklerimizdeki taşları dökelim. Geçmişte ne olduysa onları da bir konuşalım. Sonra da önümüze bakalım" ifadelerini kullandı.

Yüz yüze gelerek olan bitenleri değerlendiklerinde olayların tüm gerçekliğiyle açığa çıktığına vurgu yapan Özhaseki, "Yöneticiler eğer iletişimi, birbirleri ile konuşmayı medya üzerinden başka türlü vasıtalarla yaparlarsa zorluklar başlıyor orada. Ama yüz yüze gelince haliyle gerçeklik daha da çok ortaya çıkıyor ve anlaşılıyor. Herkes birbirini daha iyi anlıyor. Bugün çok şükür olanı biteni değerlendirdiğimiz gibi artık bundan sonra da önümüze bakmanın yollarını aradık. Hep birlikte Kayserispor'un başarısı için gayret edeceğiz. Değerli başkanımızın teklifleri var, şirketleşme konusunda talepleri var. Bu da doğru. Hepimiz destek vereceğiz. Hep birlikte Kayserispor'un başarısı için gayret ediyoruz. İnşallah Kayserispor'u layık olduğu yere hep birlikte taşıyacağız" cümleleri kurdu.

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy da, Kayserispor'un geleceği için, sarı kırmızılı kulübün menfaati için ellerinden geleni yaptıklarını, bundan sonra da yapacaklarını ifade ederek, "Kayserispor'un için kısır çekişmeleri bir kenara bırakıp, bu şehrin yegane kulübünün daha da başarılı olması adına herkes omuz vermeli. Mevcut yönetime maddi ve manevi destek verilmeli" dedi. - KAYSERİ

Kayserispor için güç birliği
Kayserispor için güç birliği

Mehmet Özhaseki, Kayserispor, Hes Kablo, Kayseri, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kayserispor için güç birliği - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! İzmir'de 5 şiddetinde artçı bir deprem meydana geldi Enkaz altından kurtarılan Buse Hasyılmaz'ın nişanlısı açıkladı: Buse'nin durumu iyi İzmir depreminden sonra yaptığı paylaşım infial yarattı! "Felaketi kendileri istedi" diyen şahıs yakalandı Söke'de deprem sırasında taş ocağından kopan kaya parçaları korkuttu Son Dakika: İzmir'de kurtarma çalışmalarının simge ismi Buse, 9.5 saat sonra enkazdan kurtarıldı İzmir'deki depremde denizde meydana gelen girdap kameralara yansıdı Prof. Dr. Ahmet Ercan'ın "Depremde yoksullar ölür, zenginler ölmez" sözleri sosyal medyada gündem oldu Tekerlekli sandalyedeki vatandaş, deniz yükseldiği sırada boğularak hayatını kaybetti
Uzman isimden merak edilen soruya yanıt: İzmir depremi olası büyük İstanbul depremini tetikler mi? Uzman isimden merak edilen soruya yanıt: İzmir depremi olası büyük İstanbul depremini tetikler mi?         
08:54
Ermenistan son çareyi mahkumlarda buldu! Tutuklular bırakılarak cepheye gönderiliyor Ermenistan son çareyi mahkumlarda buldu! Tutuklular bırakılarak cepheye gönderiliyor         
08:41
16 yaşındaki İnci depremden 17 saat sonra enkazdan yaralı olarak çıkarıldı 16 yaşındaki İnci depremden 17 saat sonra enkazdan yaralı olarak çıkarıldı         
05:17
Vefalı İzmirliler evlerini ve otellerini depremzedelere açtı Vefalı İzmirliler evlerini ve otellerini depremzedelere açtı         
01:03
Depremin dehşetini ortaya çıkaran apartman! Prof. Dr. Oğuz Çelik, 'bomba kat'a dikkat çekti Depremin dehşetini ortaya çıkaran apartman! Prof. Dr. Oğuz Çelik, 'bomba kat'a dikkat çekti         
00:56
Ermenistan ordusu, kadın askerleri Dağlık Karabağ cephesine gönderdi Ermenistan ordusu, kadın askerleri Dağlık Karabağ cephesine gönderdi         
00:07
Yakınları, Kulalı anne-kızın enkaz altında olduğunu sosyal medya hesaplarından paylaştı Yakınları, Kulalı anne-kızın enkaz altında olduğunu sosyal medya hesaplarından paylaştı         
22:28
Deprem sonrası aşağılayıcı paylaşımlarda bulunan 16 kullanıcı tespit edildi, 3 kişi gözaltında Deprem sonrası aşağılayıcı paylaşımlarda bulunan 16 kullanıcı tespit edildi, 3 kişi gözaltında         
20:51
Son Dakika: İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde ölü sayısı 24'e, yaralı sayısı 804'e yükseldi Son Dakika: İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde ölü sayısı 24'e, yaralı sayısı 804'e yükseldi         
19:45
İzmir'deki şiddetli depremin ardından enkaz altında kalan bir kişi, mesajla yardım istedi İzmir'deki şiddetli depremin ardından enkaz altında kalan bir kişi, mesajla yardım istedi         
17:54
İzmir'de faaliyet gösteren bir otelin işletmecisinden örnek davranış: Depremzedeleri ücretsiz ağırlayacak İzmir'de faaliyet gösteren bir otelin işletmecisinden örnek davranış: Depremzedeleri ücretsiz ağırlayacak         
17:23
İzmir'de meydana gelen deprem sonrası dünyadan Türkiye'ye destek mesajları yağdı İzmir'de meydana gelen deprem sonrası dünyadan Türkiye'ye destek mesajları yağdı         
17:12
Mustafa Kılıç isimli sosyal medya kullanıcısı, İzmir depremini 15 saat önceden haber verdi Mustafa Kılıç isimli sosyal medya kullanıcısı, İzmir depremini 15 saat önceden haber verdi         
15:40
Kaynıyla yasak aşk yaşayan kadın, kocasını öldürttüğünü mezar başında itiraf etti Kaynıyla yasak aşk yaşayan kadın, kocasını öldürttüğünü mezar başında itiraf etti         
12:12
29 Ekim kutlamasında utandıran görüntüler: Protokole deri koltuklar, gazilere plastik sandalye 29 Ekim kutlamasında utandıran görüntüler: Protokole deri koltuklar, gazilere plastik sandalye         
12:06
8 yıl sonra yakalanan Hatice'nin katili: İdam edilmek istiyorum 8 yıl sonra yakalanan Hatice'nin katili: İdam edilmek istiyorum         
11:52
Başarılı oyuncu Ayşecan Tatari, anne oldu Başarılı oyuncu Ayşecan Tatari, anne oldu         
10:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.10.2020 09:16:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kayserispor için güç birliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei