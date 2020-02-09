Kayserispor ile Antalyaspor yenişemedi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kayserispor ile Antalyaspor yenişemedi - Son Dakika

Kayserispor ile Antalyaspor yenişemedi

6 saat önce

Süper Lig'in 21. haftasında HES Kablo Kayserispor, sahasında Antalyaspor ile 2-2 berabere kaldı.

Kayserispor ile Antalyaspor yenişemedi, System.String[]

Süper Lig'in 21. haftasında HES Kablo Kayserispor, sahasında Antalyaspor ile 2-2 berabere kaldı.

Maçtan Dakikalar

9. dakikada ceza sahası dışından Emre Taşdemir'in şutunu kaleci Boffin kurtardı.

40. dakikada hakem Koray Gençerler, ceza sahasında Fedor Kudryashov'un topa elle müdahalesi sonrası penaltı noktasını gösterdi.

41. dakikada beyaz noktanın başına geçen Mensah, topu ağlara yolladı. 1-0

45. dakikada Lopes'in ceza sahası içerisinde Fedor Kudryashov'a yaptığı faul sonrası hakem bir kez daha penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Sinan Gümüş meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu.

46. dakikada sağ kanattan yapılan ortada ceza sahası içinde Mesanovic'in kafa vuruşu kaleciden sekti. Seken topu Pedro Henrique ağlara gönderdi. 2-1

79. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Podolski'nin şutu ağlara gitti. Hakem VAR incelemesi sonucu golü iptal etti.

83. dakikada Kudryasov'un pasında ceza sahası içinde Fredy'nin gelişine şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-2

Stat: Kadir Has

Hakemler: Koray Gençerler x, Samat Çiçek x, Abdullah Bora Özkara x

HES Kablo Kayserispor: Lung xx, Lopes x, Sapunaru xx, Diego x, Emre Taşdemir x, Djedje xx (Kravets dk. 90 ?), Campanharo x, Situm x (Enver Cenk Şahin dk. 68 x), Mensah x, Henrique x (Aksel Aktaş dk. 82 ?), Mesanovic xx

Yedekler: İsmail, Mert, Oğuzhan, Yasir, Emre Demir, Rienstra,Ömer Uzun

Teknik Direktör: Robert Prosinecki

Antalyaspor: Boffin xx, Bünyamin Balcı x, Veysel Sarı x, Chico x, Kudriashov xx, Charles x (Mukairu dk. 60 x), Ndinga x (Ufuk Akyol dk. 73 x), Fredy xx, Hakan Özmert x, Amilton x (Podolski dk. 79 x), Sinan Gümüş xx

Yedekler: Yakup, Ferhat, Eren, Ersan, Doğukan, Harun

Teknik Direktör: Tamer Tuna

Goller: Mensah (dk. 41 pen.), Pedro (dk. 46) (Kayserispor), Sinan Gümüş (dk. 45+1 pen.), Fredy (dk. 83) (Antalyaspor)

Sarı kartlar: Pedro, Campanharo, Sapunaro, Emre Taşdemir (Kayserispor), Veysel Sarı, Podolski, Sinan Gümüş, Hakan Özmert (Antalyaspor)

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Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 05:25 Kaynak: İHA
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