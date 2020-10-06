Kayserispor'un 15 yabancısı var - Son Dakika

Kayserispor'un 15 yabancısı var

Hes Kablo Kayserispor kadrosunda 15 yabancı futbolcu var.1.Transfer ve Tescil döneminde kadrosuna bir çok futbolcu katan Hes Kablo Kayserispor'da yabancı sayısı 15 oldu.

Kayserispor'un 15 yabancısı var, System.String[]

Hes Kablo Kayserispor kadrosunda 15 yabancı futbolcu var.

1.Transfer ve Tescil döneminde kadrosuna bir çok futbolcu katan Hes Kablo Kayserispor'da yabancı sayısı 15 oldu.

9 yabancı oyuncu transferi gerçekleştiren Hes Kablo Kayserispor, yabancı oyuncu kuralını aştı. Sarı kırmızılı takımda Yaw Ackah, Daniel Avramovski, Dimitrios, Harrison Manzala, Joseph Attamah, Aaron Lennon, Wilfried Kanga, Manuel Fernandes, Silviu Lung, Cristian Sapunaru, Miguel Lopes, Gustavo Campanharo, Pedro Henrique, Zoran Kvrzic ve Denis Alabec bulunuyor.

Hes Kablo Kayserispor, kadrosunda bulunan 15 yabancı futbolcudan birinin ya sözleşmesini feshedecek yada lisansını askıya alacak.

(İHA)

Kayserispor'un 15 yabancısı var

Kayserispor, Hes Kablo, Futbolcu, Transfer, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 09:13 - Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kayserispor'un 15 yabancısı var - Son Dakika Spor

YORUMLAR

Son Dakika

Makam odasında mastürbasyon yaptığı gerekçesiyle görevden alınan sendika başkanı: Bu bana düzenlenmiş bir komplodur S-400'ler test atışı için Sinop'a sevk edildi Ermenistan ordusunda "Dehşet" lakabı ile bilinen Albay Artur Galstyan, Karabağ'da öldürüldü Türk SİHA'ları vurdukça ilgi artıyor! Ukrayna 48 adet daha satın almak istiyor Cezaevinde koğuş arkadaşını öldürüp, kanıyla duvara lakaplarını yazan sanıklara müebbet hapis Korona vakalarının kontrol altına alınamadığı Bolu'da Vali isyan etti: Daha ağır tedbirler yolda Doğum oranlarının düştüğü Singapur'da, salgın döneminde çocuk sahibi olan çiftlere ek ödeme yapılacak Türkiye'yi suçlayan Esed, Azerbaycan - Ermenistan krizinde tarafını seçti
İstanbul'un tarihi yarımadası için tarihi karar: 10 bin binayı ilgilendiren dönüşüm planı kabul edildi İstanbul'un tarihi yarımadası için tarihi karar: 10 bin binayı ilgilendiren dönüşüm planı kabul edildi         
15:20
Defalarca estetik yaptıran kadının hayatı karardı! Dudağı çürüdü, yakın çevresini kaybetti Defalarca estetik yaptıran kadının hayatı karardı! Dudağı çürüdü, yakın çevresini kaybetti         
14:40
Alevlerin yükseldiği eve girerek 5 çocuğu kurtardı Alevlerin yükseldiği eve girerek 5 çocuğu kurtardı         
14:19
Hayvanları gözlerinin önünde telef olan vatandaş, çareyi baraj gölünde buldu Hayvanları gözlerinin önünde telef olan vatandaş, çareyi baraj gölünde buldu         
14:15
Uzman isim İstanbul için kötü haberi verdi: İstanbul'da bu kış kar yağışı olasılığı düşük Uzman isim İstanbul için kötü haberi verdi: İstanbul'da bu kış kar yağışı olasılığı düşük         
14:07
YouTuber Oğuzhan Uğur'dan Nusret Gökçe'ye olay ima: Sevgilim karşısında twerk yapsa da Nusret'ten zarar gelmez YouTuber Oğuzhan Uğur'dan Nusret Gökçe'ye olay ima: Sevgilim karşısında twerk yapsa da Nusret'ten zarar gelmez         
13:40
Hollandalı jinekolog en az 17 kadını spermlerini kullanarak hamile bıraktı Hollandalı jinekolog en az 17 kadını spermlerini kullanarak hamile bıraktı         
13:07
Meteoroloji'den İstanbul için dolu uyarısı: Perşembe ve cuma gününe dikkat Meteoroloji'den İstanbul için dolu uyarısı: Perşembe ve cuma gününe dikkat         
12:03
Kanada'nın askeri teçhizatların ihracatını askıya alması Türkiye'yi nasıl etkileyecek? İşte konuya dair tüm detaylar Kanada'nın askeri teçhizatların ihracatını askıya alması Türkiye'yi nasıl etkileyecek? İşte konuya dair tüm detaylar         
11:19
"Dudağımdan öptü" demişti! Misafir çocuğunu istismar eden sapık tahliye edildi         
10:57
Esra Erol'dan yardım isteyen kadından şoke eden iddialar: Eşim, yabancı sevgilisiyle kendi öz babasına resmi nikah kıydırdı Esra Erol'dan yardım isteyen kadından şoke eden iddialar: Eşim, yabancı sevgilisiyle kendi öz babasına resmi nikah kıydırdı         
10:42
9 yıl sonra ekrana geri dönen İbo Show'dan ilk görüntüler geldi! Konuklardaki ayrıntı dikkat çekti 9 yıl sonra ekrana geri dönen İbo Show'dan ilk görüntüler geldi! Konuklardaki ayrıntı dikkat çekti         
10:05
Eşine aldığı sıfır kilometre otomobilin içinden 20 santimlik falçata çıktı Eşine aldığı sıfır kilometre otomobilin içinden 20 santimlik falçata çıktı         
09:50
Koronavirüsü fırsata çevirdi, şoförlüğü bırakıp kağıt bardak tesisi kurdu Koronavirüsü fırsata çevirdi, şoförlüğü bırakıp kağıt bardak tesisi kurdu         
09:46
Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Hattı'nın tamamlanmasıyla İstanbul-Edirne arası 1 saat 20 dakikaya inecek Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Hattı'nın tamamlanmasıyla İstanbul-Edirne arası 1 saat 20 dakikaya inecek         
09:45
"Şu anda meşgulüm" diyerek telefonu yüzüne kapatmıştı! Paşinyan, sonunda Putin ile görüşebildi         
09:37
Eşinin özel mesajlarını illegal yollarla ele geçiren Necati Şaşmaz'ın 12 yıl hapsi isteniyor Eşinin özel mesajlarını illegal yollarla ele geçiren Necati Şaşmaz'ın 12 yıl hapsi isteniyor         
08:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2020 15:50:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kayserispor'un 15 yabancısı var - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei