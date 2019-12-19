Kayserispor'un Kupa maçı kadrosu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kayserispor'un Kupa maçı kadrosu - Son Dakika

Kayserispor'un Kupa maçı kadrosu

6 saat önce

İstikbal Mobilya Kayserispor, 18 kişilik kadro ile Manisa'ya hareket etti.

Kayserispor'un Kupa maçı kadrosu, System.String[]

İstikbal Mobilya Kayserispor, 18 kişilik kadro ile Manisa'ya hareket etti.

Türkiye Kupası 5. Kademe 2. maçında deplasmanda Manisa FK ile karşılaşacak olan İstikbal Mobilya Kayserispor, as kadrosundan bir çok oyuncudan yoksun olarak Manisa'ya gitti.

Yarın oynanacak müsabakada gençlerden kurulu bir kadro ile mücadele edecek olan sarı kırmızılı takımda sakatlıkları bulunan Alpay Çelebi, Levent Gülen, Nurettin Korkmaz, Pedro Henrique ve Bernard Mensah oynayamayacak.

Teknik Direktör Bülent Uygun, Manisa FK maçı kadrosuna Ahmet Kürşat Kılıç, Ahmet Zekeriya Kartal, Aksel Aktaş, Barış Emirhan Doğan, Bora Barlas, Doğan Alemdar, Ercan Çifci, Furkan Şahin, Mehmet Eray Özbek, Mustafa Buğra İlter, Osman Can Çötür, Ömer Uzun, Ramazan Emirhan Civelek, Selahattin Seyhun, Sinan Ayhan, Taner Gümüş, Umut Eren Tunç ve Ümran Zambak'ı dahil edildi.

(İHA)

İstikbal Mobilya, Kayserispor, Manisa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 09:20 Kaynak: İHA
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