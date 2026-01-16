Kayserispor'un Transfer Tahtası Açıldı - Son Dakika
16.01.2026 23:51
Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, transfer tahtasının açıldığını duyurdu ve umut dolu mesajlar verdi.

Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, sarı-kırmızılı kulübün transfer tahtasının açıldığını açıkladı.

Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kulübün zorlu bir süreçten geçtiğini ancak bu sürecin sabır, inanç ve mücadeleyle aşıldığını vurgulayarak, "Bazen bir şehir susar ama Kayseri asla vazgeçmez. Zor günlerden geçtik, sabrettik, inandık, mücadeleden hiç kopmadık ve bugün Kayserispor için yeni bir sayfanın kapılarını açıyoruz. Transfer tahtamız açılmıştır. Ama bilin ki açılan sadece bir tahta değil, bu şehrin umududur" ifadelerini kullandı.

Başkan Açıkalın, "Kayserispor armasına, tarihine ve taraftarına yakışır şekilde yeniden ayağa kalkacaktır. Bu forma için, bu şehir için, bu büyük camia için buradayız. Yönetimimizle, teknik ekibimizle, futbolcularımızla ve en önemlisi büyük Kayserispor taraftarıyla birlikte yolumuza devam edeceğiz" açıklamasında bulundu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kayserispor, Kayseri, Futbol, Spor, Son Dakika

