Kayserispor\'un Yeni Transferleri Antalya Kampında

Kayserispor'un yeni transferleri, kulübün Antalya'daki kampına katılarak çalışmalara başladı.
Süper Lig'de ilk yarı istediği gibi tamamlayamayan Kayserispor, ikinci yarı hazırlıklarına Antalya'da sürdürürken yeni transferlerin performansı dikkat çekti. Kayserispor'un yeni transferleri Semih Güler, Görkem Sağlam ve Sam Mather, kampa katılarak çalışmalara başladı.
Bir an önce form tutup formayı giymek isteyen yeni transferlerin antrenmanlarda hırslı olduğu gözlendi. - KAYSERİ
