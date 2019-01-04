Son Dakika Haberleri: Kayserispor'un Yerli Messi'si İmza Atıyor

Kayserispor'un Yerli Messi'si İmza Atıyor

31 dakika önce

Kayserispor'un 2004 doğumlu genç yeteneği Emre Demir, 16 Ocak'ta profesyonel imza atacak.

Kayserispor'un Yerli Messi'si İmza Atıyor, System.String[]

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da Emre Demir, 16 Ocak 2019 Çarşamba günü profesyonel imza atacak ve ligin en genç futbolcusu olacak.

PROFESYONEL OLACAK

2014 yılında Mersin'den Kayserispor'a gelen ve filiz olarak lisansı çıkan Emre Demir, 15 Ocak 2019 Salı 16 yaşından gün alacak ve profesyonel imza atmaya hak kazanacak. 16 yaşından gün alacak olan Emre, kendini gerçek Kayserisporlu yapan sözleşmeye imza atacak ve ligin ikinci yarısında Süper Lig'de forma giymesi halinde Kayserispor'un ve Spor Toto Süper Ligin en genç oynayan futbolcusu olacak. Hem Kayserispor'un hem de Türk futbolunun büyük beklentisi olan genç Emre Demir, Antalya kampında A Takım ile çalışmalarını sürdürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 08:49 Kaynak: İHA

Emre Demir, Kayserispor, Spor
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