Kaza Sonrası Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Kaza Sonrası Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Kaza Sonrası Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti
12.01.2026 15:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir Erdek'te motosiklet kazasında ağır yaralanan Nebi Mehmet Yavuz, tedavi sırasında yaşamını yitirdi.

BALIKESİR'in Erdek ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Nebi Mehmet Yavuz (40), tedavi gördüğü hastanede bir hafta sonra hayatını kaybetti.

Kaza, 4 Ocak'ta Aşağıyapıcı Mahallesi'nde meydana geldi. Bandırma yönüne giden Anıl B. yönetimindeki 10 ABV 051 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Nebi Mehmet Yavuz yönetimindeki 10 AOF 908 plakalı motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Kazada Yavuz ağır yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından ambulansla Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Nebi Mehmet Yavuz, tedaviye alındı.

Tedavisi yoğun bakım ünitesinde süren Nebi Mehmet Yavuz, dün akşam hayatını kaybetti. Yavuz'un cenazesi Erdek Aşağıyapıcı Mahallesi'nde öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Motosiklet, Balıkesir, Güvenlik, Güncel, Erdek, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kaza Sonrası Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ankara’da ’tercihli yol’ için referanduma gidilecek Ankara'da 'tercihli yol' için referanduma gidilecek
Bebek Otel Müdürü’nün ifadesi ortaya çıktı: Operasyondan önce ünlü isimler otelden ayrıldı Bebek Otel Müdürü'nün ifadesi ortaya çıktı: Operasyondan önce ünlü isimler otelden ayrıldı
İngiliz Bakan’dan çarpıcı sözler: ’’Putin kaçırılıp yargılanmalı’’ İngiliz Bakan'dan çarpıcı sözler: ''Putin kaçırılıp yargılanmalı''
İstanbul ve Küçükçekmece cumhuriyet başsavcılıklarından ’Ekol TV’ açıklaması İstanbul ve Küçükçekmece cumhuriyet başsavcılıklarından 'Ekol TV' açıklaması
11 milyon euro bonservis Szymanski’nin yeni takımı belli oluyor 11 milyon euro bonservis! Szymanski'nin yeni takımı belli oluyor
10 yaşında milli takıma seçildi, 16 turnuvada set vermeden şampiyon oldu 10 yaşında milli takıma seçildi, 16 turnuvada set vermeden şampiyon oldu

16:12
Altın fiyatlarını uçuran mahkeme celbi
Altın fiyatlarını uçuran mahkeme celbi
16:06
Hollandalı orta saha Galatasaray’ın teklifini reddetti
Hollandalı orta saha Galatasaray'ın teklifini reddetti
15:05
Konyalı kadının sözleri gündem oldu: Bizim suçumuz ne
Konyalı kadının sözleri gündem oldu: Bizim suçumuz ne?
14:45
Cinayet ihtimalini güçlendirecek sözler Rojin Kabaiş’in babası gassal ile konuşmasını anlattı
Cinayet ihtimalini güçlendirecek sözler! Rojin Kabaiş'in babası gassal ile konuşmasını anlattı
14:40
Haldun Dormen entübe edildi
Haldun Dormen entübe edildi
14:34
3,5 milyar liralık vurgunla villada lüks hayat Özel nitelikli silah bile ele geçirildi
3,5 milyar liralık vurgunla villada lüks hayat! Özel nitelikli silah bile ele geçirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2026 16:17:34. #7.11#
SON DAKİKA: Kaza Sonrası Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.