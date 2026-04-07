“Pilot kurtarma” operasyonunun gizlenen yüzü! Sahadaki bilgileri bambaşka şeyler söylüyor

ABD’nin İran’daki “pilot kurtarma” operasyonuna dair resmi açıklamaları ile sahadan gelen bilgiler arasında farklılıklar bulunuyor.

ABD ile İran arasında devam eden çatışmalar beşinci haftasına girerken, ABD yönetiminin İran’da gerçekleştirdiği bir operasyon uluslararası kamuoyunun gündemine oturdu. ABD Başkanı Donald Trump, İran üzerinde düşürülen bir F-15E savaş uçağındaki iki pilotun başarılı bir operasyonla kurtarıldığını açıkladı. Ancak pilotların kimlikleri ve tedavi süreçlerine ilişkin herhangi bir detay paylaşılmadı.

UÇAĞIN ENKAZI İKİ NÜKLEER TESİSE ÇOK YAKIN

Sahadan elde edilen açık kaynak veriler, operasyonun gerçekleştiği bölgeye ilişkin farklı unsurları ortaya koydu. Düşen uçağın enkazının İsfahan ve Natanz’daki nükleer tesislere yakın bir noktada bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

OPERASYONDA KULLANILAN UÇAKLAR DİKKAT ÇEKTİ

Yeni Şafak'ta yer alana habere göre; operasyonda kullanılan C-130J tipi nakliye uçakları, kapasiteleri nedeniyle dikkat çekti. Yaklaşık 90 asker taşıma kapasitesine sahip bu uçakların kullanılması, operasyonun kapsamına ilişkin değerlendirmeleri beraberinde getirdi.

BÖLGEDE ÇATIŞMA GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞILDI

İran Devrim Muhafızları’na yakın kaynaklar, operasyonun gerçekleştiği bölgeye takviye birlikler sevk edildiğini açıkladı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Kohgiluyeh bölgesi çevresinde patlama ve füze atışlarına ait olduğu belirtilen anlar yer aldı.

PERDELEME OPERASYONU

ABD’nin bölgede bir tahliye operasyonu gerçekleştirdiği yönünde değerlendirmeler yapılırken, İran kaynakları ABD’ye ait olduğu belirtilen hava araçlarının enkaz görüntülerini paylaştı. Russia Today’e konuşan eski CIA analisti Larry Johnson, yaşanan gelişmeleri “perdeleme operasyonu” olarak nitelendirdi.

URANYUMU ÇALMAK İÇİN Mİ YAPILDI?

İran ordusu ayrıca İsfahan semalarında ABD’ye ait MQ-9 Reaper tipi bir insansız hava aracının düşürüldüğünü duyurdu. İran Dışişleri Bakanlığı ise operasyonun niteliğine ilişkin değerlendirmesinde, farklı ihtimallerin bulunduğunu ifade etti. İran Dışişleri Bakanlığı da, "İsfahan'daki pilot kurtarma operasyonunun zenginleştirilmiş uranyum çalmak için bir operasyonu olma olasılığı bulunmaktadır" ifadesini kullandı.