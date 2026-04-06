Yapay zekadan olay Süper Lig şampiyonluk tahmini: Yüzde 85 ihtimalle...
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yapay zekadan olay Süper Lig şampiyonluk tahmini: Yüzde 85 ihtimalle...

Yapay zekadan olay Süper Lig şampiyonluk tahmini: Yüzde 85 ihtimalle...
06.04.2026 10:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Euro Club Index’in yapay zeka tahminine göre Galatasaray yüzde 85.2 şampiyonluk ihtimaliyle zirvede yer alırken, Fenerbahçe’nin ihtimali yüzde 12.1’e geriledi, Trabzonspor ise yüzde 2.7 ile yarışta düşük ihtimalle kaldı.

Euro Club Index verilerine göre Süper Lig’de sezon sonu tahminleri güncellendi. Yapay zeka, takımların puan durumunu ve şampiyonluk ihtimallerini yeniden hesapladı.

ZİRVEDE GALATASARAY FARKI

Yapay zekaya göre Galatasaray, 81 puanla sezonu zirvede tamamlayarak şampiyonluğa ulaşacak. Sarı-kırmızılıların şampiyonluk ihtimali yüzde 85.2’ye yükselirken, derbi mağlubiyetine rağmen favori konumunu güçlendirdi.

FENERBAHÇE VE TRABZONSPOR TAKİPTE

Fenerbahçe’nin sezonu 76 puanla ikinci sırada tamamlaması bekleniyor. Sarı-lacivertlilerin şampiyonluk ihtimali ise yüzde 12.1’e geriledi. Trabzonspor’un ise 74 puanla üçüncü sırada yer alacağı ve şampiyonluk ihtimalinin yüzde 2.7 olduğu tahmin edildi.

BEŞİKTAŞ DÖRDÜNCÜ SIRADA

Tahminlere göre Beşiktaş, sezonu 64 puanla dördüncü sırada tamamlayacak. Üst sıralarda Başakşehir ve Göztepe’nin 55’er puanla rekabet etmesi bekleniyor.

ALT SIRALARDA DÜŞME HATTI ŞEKİLLENİYOR

Ligin alt sıralarında Karagümrük, Eyüpspor ve Kayserispor’un sezonu düşme hattında tamamlaması öngörülüyor. Bu takımların puanlarının 26 ile 30 arasında kalacağı tahmin edildi.

Trendyol Süper Lig, Trabzonspor, Galatasaray, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Bery Schilderwerken Bery Schilderwerken:
    bunu bilmek için yapay zekaya gerek yok söke söke şampiyon GS ???? 2 1 Yanıtla
  • Kayra Buğra Akcaabatlı Kayra Buğra Akcaabatlı:
    adı üstünde gerçek değil yapay 1 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rojin Kabaiş’in babası: Bakan Gürlek “Gerekeni yapacağız“ dedi Rojin Kabaiş'in babası: Bakan Gürlek "Gerekeni yapacağız" dedi
Parktan topladıkları bitki az kalsın minik çocuğun canına mal oluyordu Parktan topladıkları bitki az kalsın minik çocuğun canına mal oluyordu
Sırbistan’da TürkAkım boru hattı yakınlarında patlayıcı madde bulundu Sırbistan'da TürkAkım boru hattı yakınlarında patlayıcı madde bulundu
Trump’tan dünyayı şoke eden küfürlü tehdit: O Hürmüz Boğazı’nı açın... Trump'tan dünyayı şoke eden küfürlü tehdit: O Hürmüz Boğazı'nı açın...
Esenyurt’ta bir şahıs sokak ortasında iki kadını darp etti Esenyurt'ta bir şahıs sokak ortasında iki kadını darp etti
Tedavisi hastanede süren Lucescu’dan kötü haber Tedavisi hastanede süren Lucescu'dan kötü haber
Bakan Fidan, Suriye’ye gitti Bakan Fidan, Suriye'ye gitti

12:05
Yok artık Kante Herkes dün gece yaptıklarını konuşuyor
Yok artık Kante! Herkes dün gece yaptıklarını konuşuyor
12:04
MHP, İstanbul il teşkilatı ile 39 ilçe teşkilatını feshetti
MHP, İstanbul il teşkilatı ile 39 ilçe teşkilatını feshetti
12:01
İstanbul’da ilçe belediyesinde skandal iddia: Başkanın teklifini kabul etmeyince işinden oldu
İstanbul'da ilçe belediyesinde skandal iddia: Başkanın teklifini kabul etmeyince işinden oldu
11:41
Kira fiyatlarının 7 bin TL’ye kadar düştüğü ilimiz
Kira fiyatlarının 7 bin TL'ye kadar düştüğü ilimiz
10:50
Ateşkes konuşulurken İran’ın kritik ismi öldürüldü
Ateşkes konuşulurken İran'ın kritik ismi öldürüldü
10:49
Okan Buruk’tan beklenen Icardi kararı geldi Göztepe maçında...
Okan Buruk'tan beklenen Icardi kararı geldi! Göztepe maçında...
10:42
Kayıp tam 100 milyon TL Gözlerini kırpmadan benzin döküp yaktılar
Kayıp tam 100 milyon TL! Gözlerini kırpmadan benzin döküp yaktılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2026 12:23:19. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.