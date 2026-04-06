Narin Güran davasında arbede! Aile adliye dışına çıkarıldı

Yargıtay 1. Ceza Dairesinin, Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan verilen 4 yıl 6 ay hapis cezası kararını, "eylemin nitelikli kasten öldürme suçuna yardım" kapsamında değerlendirilmesi adına bozmasının ardından tutuklu sanık Nevzat Bahtiyar yeniden yargılanıyor.

DURUŞMA SALONUNDA GERGİNLİK

Kimlik tespitiyle başlayan duruşmada, Bahtiyar savunmasında söyleyecek bir şeyinin olmadığını belirtti. Bahtiyar ardından olay günü yaşananları anlattı. Mahkeme, Bahtiyar’ın ifadesinde çelişkili beyanlarda bulunduğunu kaydetti.

Bahtiyar’ın savunmasına Güran aile bireyleri müdahale etti ve arbede yaşandı. Bunun üzerine mahkeme heyetinin talebiyle Güran aile bireylerini salondan daha sonra da adliye dışına çıkarıldı. Narin Güran’ın babası Arif Güran, “Bu adam (Bahtiyar’a) kızımdan parça parça diye bu kadar kolay bahsedemez. Bu kabul edilir gibi değil” diyerek tepki gösterdi.

Duruşma, savunmalarla devam ediyor.