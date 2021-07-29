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Kaza yapan hastanın elleri ve ayakları bağlandı! İl Sağlık Müdürlüğü'nden açıklama: Deliryum tablosu gelişti - Son Dakika

Kaza yapan hastanın elleri ve ayakları bağlandı! İl Sağlık Müdürlüğü'nden açıklama: Deliryum tablosu gelişti

29.07.2021 17:55

Manisa'da geçtiğimiz günler trafik kazası geçirdikten sonra hastaneye kaldırılan vatandaşın ellerinin ve ayaklarının yatağa bağlandığı anlaşıldı. Konuyla ilgili açıklama yapan İl Sağlık Müdürlüğü, hastanın kendisine ve etrafa zarar verme eğilimi olduğu için böyle bir işlem uygulandığı açıklandı.

Manisa'da 24 Temmuz'da Mithatpaşa Mahallesi'nde saat 22.00 sıralarında Yılmaz C., kullandığı motosiklet ile kaza yaptı. Ardından hastaneye kaldırılan Yılmaz C.'nin, el ve ayaklarından yatağa bağlandığı belirtildi. Vücudunda bağlanma izleri olan adamla ilgili İl Sağlık Müdürlüğü'nden açıklama geldi. Müdürlük, bağlanma işleminin neden gerçekleştirildiğini aktardı.

"KENDİSİNE ZARAR VERMESİ ENGELLENDİ"

Açıklamada, hastada deliryum tablosu geliştiği belirtilerek, "Yapılan psikiyatri konsültasyonu sonucunda hastanın kendine zarar vermesinin engellenmesi amacıyla elleri kısıtlanmış olup hastada operasyon döneminde 2'nci basamak yoğun bakım ihtiyacı gerekçesiyle Manisa Şehir Hastanesi'ne sevk edilmiştir" denildi.

HASTANE YÖNETİMİNDEN ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Mithatpaşa Mahallesi'nde 24 Temmuz günü saat 22.00 sıralarında Yılmaz C., kullandığı motosikletle kaza yaptı. Sol bacağında kırık bulunan ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Yılmaz C., yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Yakınları, hastanede Yılmaz C.'nin hareket etmemesi için elleri ve ayaklarından bağlandığını ve 3 gün boyunca bu şekilde bekletildiğini öne sürdü. Yılmaz C'yi yatağa bağlı şekilde görüntüleyen kardeşi Hülya B. ve eniştesi Fuat B., hastane yönetiminden şikayetçi oldu.

Kaza yapan hastanın elinin ve ayağının bağlanması olayıyla ilgili İl Sağlık Müdürlüğü'nden açıklama: Deliryum tablosu gelişti

DELİRYUM TABLOSU GELİŞTİ

İl Sağlık Müdürlüğü'nden konuya ilişkin açıklama yapıldı. Hastada deliryum tablosu geliştiği belirtilen açıklamada, şöyle denildi: "Trafik kazasına bağlı ortopedik problemi olan erkek hasta, ilçe hastanesinde yatırılmış ve ortopedi operasyonu planlanırken hastada deliryum tablosu gelişmesi üzerine operasyon ertelendi. Yapılan psikiyatri konsültasyonu sonucunda hastanın kendine zarar vermesinin engellenmesi amacıyla elleri kısıtlanmış olup hastada operasyon döneminde 2'nci basamak yoğun bakım ihtiyacı gerekçesiyle Manisa Şehir Hastanesi'ne sevk edilmiştir" denildi.

DELİRYUM NEDİR?

Deliryum, bilinçte bulanıklık, kendini bir şeylere odaklamada sorun yaşama, garip hayaller görme, etraftaki eşyaların şekil, yer değiştirdiğini görme ya da anlamsız öfkelenme, çevre bilincinin azalması ve kafa karışıklığı ile kendini gösteren geçici bir durum.

Kaza yapan hastanın elleri ve ayakları bağlandı! İl Sağlık Müdürlüğü'nden açıklama: Deliryum tablosu gelişti

İl Sağlık Müdürlüğü, Şehir Hastanesi, Hastane, Manisa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kaza yapan hastanın elleri ve ayakları bağlandı! İl Sağlık Müdürlüğü'nden açıklama: Deliryum tablosu gelişti - Son Dakika


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