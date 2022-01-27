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Kaza yapan sürücü şoka girdi: Keşke ben ölseydim! Kazada ölen yok! - Son Dakika

Kaza yapan sürücü şoka girdi: Keşke ben ölseydim! Kazada ölen yok!

27.01.2022 08:39

Tuzla'da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil önce kaldırıma daha sonra da boş arsada bulunan iş makinesine çarparak durabildi. Otomobil içerisinde bulunan iki kişi yaralandı. Kazada yaralanarak şoka giren sürücü birilerinin öldüğünü düşünerek, "Keşke ben ölseydim" dedi.

Saat 05:30 sıralarında Tuzla Evliya Çelebi Mahallesi Rauf Orbay Caddesi'nde Süleyman Kızıltoprak, cadde üzerinde aracıyla seyir halindeyken kontrolünü kaybederek önce kaldırıma vurdu daha sonrada boş arsada bulunan iş makinesine çarptı.

"KEŞKE BEN ÖLSEYDİM"

Kazayı vatandaşların 112 acil çağrı merkezine haber vermesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada şoför ve yolcu koltuğunda oturan bir kişi yaralandı. Şoför Süleyman Kızıltoprak kaza sonrası şoka girerek "Keşke ben ölseydim" diyerek sitem etti. Şoka giren sürücü itfaiye ekipleri tarafından sakinleştirilerek sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kaza yapan sürücü şoka girdi: Keşke ben ölseydim

SAĞLIK DURUMU İYİ

Yaralıların ilk müdahaleleri ambulansta yapıldıktan sonra Tuzla Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis kaza ile ilgili çalışma başlattı.

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Evliya Çelebi Mahallesi, Süleyman Kızıltoprak, Tuzla, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kaza yapan sürücü şoka girdi: Keşke ben ölseydim! Kazada ölen yok! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kaza yapan sürücü şoka girdi: Keşke ben ölseydim! Kazada ölen yok! - Son Dakika
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