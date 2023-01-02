Kocaeli'de aracıyla çukura düşen sürücü alkolmetreye üflemeyi reddedince ehliyetini kaptırdı - Son Dakika
Üye Girişi

Kocaeli'de aracıyla çukura düşen sürücü alkolmetreye üflemeyi reddedince ehliyetini kaptırdı

02.01.2023 23:56

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yaşanan kazada, S.E.'nin kullandığı otomobil, çukura düştü. Daha önce alkollü araç kullandığı gerekçesiyle ehliyetine el konulan S.E., bu kez polislerin uzattığı alkometreye üflemeyi reddetti. S.E.'ye alkol testini reddetmekten 5 bin 96 lira kesilip, 2 yıl süreyle de ehliyetine el konuldu.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde kaza yapan sürücü, ekiplere zor anlar yaşattı. Eşref Bitlis Caddesi üzerinde akşam saatlerinde S.E., 41 KA 671 plakalı otomobiliyle, altyapı çalışması nedeniyle kapalı olan caddeye girdi.

ÇUKURA DÜŞTÜ

İş makineleri ve yol kenarında biriken kumların arasında bir süre ilerleyen otomobil daha sonra çukura düştü. Kazayı görenler durumu 112 Acile bildirdi. Kazayı yara almadan atlatan ve alkollü olduğu tahmin edilen sürücü S.E., polis ekiplerinin alkol testini reddetti.

CEZADAN KURTULAMADI

Evrakların incelenmesinin üzerine S.E.'nin alkollü araç kullandığı gerekçesiyle ehliyetine daha önce de el konulduğu öğrenildi. S.E.'ye alkol testini reddetmekten 5 bin 96 TL cezai işlem uygulandı, ayrıca 2 yıl süreyle daha tekrar ehliyetine el konuldu. Çukura düşen otomobil ise iş makinesi yardımıyla çıkarıldı.

Kaynak: DHA
YORUMLAR
500
KAZA YAPIP ALKOL TESTİNİ KABUL ETMEDİ; EHLİYETİNE 2 YIL EL KONULDU KAZA YAPIP ALKOL TESTİNİ KABUL ETMEDİ; EHLİYETİNE 2 YIL EL KONULDU Bir otomobil altyapı çalışmaları için açılan çukura düştü Bir otomobil altyapı çalışmaları için açılan çukura düştü

Körfez, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli'de aracıyla çukura düşen sürücü alkolmetreye üflemeyi reddedince ehliyetini kaptırdı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:11 Hindistan'da oğlunun arkadaşını vuran yaşlı adam kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi
00:02 Merakla enflasyon rakamları bekleniyor! Memur ve emekli zammının netleşmesine saatler kaldı
23:53 Acun Ilıcalı'dan olay çıkış! İşçilerin mesai saatlerine tepki gösterdi
23:25 Kocaeli'de aracıyla çukura düşen sürücü alkolmetreye üflemeyi reddedince ehliyetini kaptırdı
23:00 Ünlü yorumcu Ahmet Çakar'ın söylediği şarkı başına iş açtı! RTÜK inceleme başlattı
22:51 Premier Lig devlerini tek tek mağlup ediyor! Liverpool da bozguna uğradı
22:27 2022 yılında sınır dışı edilen kaçak göçmenlerin sayısı açıklandı! İşte bakanlığın verdiği rakam
22:20 Bakan Dönmez açıkladı: Türkiye Bulgaristan'a doğal gaz satacak
21:57 Sivas kara hasret kaldı! Belediye, sosyal medyadan duygusal paylaşımda bulundu
21:34 Uzaklaştırması bulunan şahıs, eşi ve çocuklarını kilitleyip evi ateşe verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2023 00:52:02. #1.12#
SON DAKİKA: Kocaeli'de aracıyla çukura düşen sürücü alkolmetreye üflemeyi reddedince ehliyetini kaptırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement