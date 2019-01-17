Kazada 2 kişi ölmüş, 35 kişi yaralanmıştı... Kaza yapan otobüsün son molası kamerada
Yolcu otobüsü kazadan yarım saat önce mola vermiş
AMASYA - Amasya
'da 2 kişinin öldüğü, 35 kişinin de yaralandığı kazadaki yolcu otobüsünün feci olaydan yarım saat önce verdiği son molanın görüntüleri ortaya çıktı. Ordu
'nun Mesudiye
ilçesindeki bir cenaze törenine katıldıktan sonra İstanbul
'a dönüşe geçen Halil Polat idaresindeki 34 JC 5917 plakalı Bakırköy
Belediyesine ait otobüsün Amasya merkez Yassıçal
Kavşağı mevkisinde kontrolden çıkıp yol kenarına devrilmeden yarım saat önce Taşova
'da bir dinlenme tesisinde verdiği moladaki o anlar iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
İş yeri sahibi Cemal Özcan, "Kazadan yarım saat önce molaya durmuşlardı. Yola çıktıktan yarım sonra kaza haberini aldık" sözleriyle acı olayı anlatmıştı.