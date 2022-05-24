Hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü Fırat, kurtarılamadı - Son Dakika
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Hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü Fırat, kurtarılamadı

24.05.2022 10:36

BURDUR'da hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü Fırat Çetin (17), yaşamını yitirdi.

BURDUR'da hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü Fırat Çetin (17), yaşamını yitirdi.

Kaza, dün saat 19.30 sıralarında meydana geldi. Armağan İlci Bulvarı'ndan Bozkurt Mahallesi yönüne giden Fırat Çetin yönetimindeki 15 NB 351 plakalı motosikletle, Şirinevler Kavşağı'nda kırmızı ışık ihlali yaptığı öne sürülen İ.G. (70) yönetimindeki 15 AB 866 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Yaralanan Fırat Çetin, ihbar üzerine gelen ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürüldü. İlk müdahalenin ardından ameliyata alınan Fırat Çetin, bu sabah yaşamını yitirdi. Hafif ticari aracın sürücüsü İ.G., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.


Hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü Fırat, kurtarılamadı
Hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü Fırat, kurtarılamadı
Hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü Fırat, kurtarılamadı
Hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü Fırat, kurtarılamadı
Hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü Fırat, kurtarılamadı
Hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü Fırat, kurtarılamadı
Hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü Fırat, kurtarılamadı
Hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü Fırat, kurtarılamadı
YORUMLAR
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Konya'da hafif ticari araç motosiklet ile çarpıştı: 2 yaralı Konya'da hafif ticari araç motosiklet ile çarpıştı: 2 yaralı Malatya'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı; 7 yaralı Malatya'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı; 7 yaralı
Kaynak: DHA

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