Kazada ağır yaralanan mühendis hayatını kaybetti - Son Dakika

Çorlu'da geçtiğimiz hafta meydana gelen ve bir kişinin ölümü ile sonuçlanan kazada ağır yaralanan Zekiye Alkan Sungur da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

20 Ağustos 2020 tarihinde Çorlu'da çevre yolu üzerinde meydana gelen kazada Emrah Güneş idaresindeki 34 FY 2548 plakalı otomobil çevre yolu Çorlu Mühendislik Fakültesi mevkisine geldiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak savrulmuş yan dönen otomobile bariyer saplanmıştı.

Kazada çevre mühendisi Gaye Tunca (31) olay yerinde hayatını kaybederken, aynı araçta bulunan meslektaşı Zekiye Alkan Sungur ise yaralı olarak hastaneye kaldırılmıştı. Çorlu Devlet Hastanesinde yaşam mücadelesi veren Zekiye Alkan Sungur yapılan tüm müdahalelere karşın hayatını kaybetti. Böylece kazada ölenlerin sayısı ikiye yükseldi.

Sürücü tutuklanmıştı

Kazanın ardından gözaltına alınan ve adli mercilere sevk edilen otomobil sürücüsü Emrah Güneş yağmurlu havada dalgınlık ve dikkatsizliği nedeniyle kazanın yaşandığını öne sürmüş ancak sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. - TEKİRDAĞ