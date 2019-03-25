Kazada Annesini Kaybeden Çocuk da Yaşamını Yitirdi
1 saat önce
SAMSUN'da annesi Fatma Kaya'nın (36) öldüğü trafik kazasında ağır yaralanan Özcan Kaya (13) da, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
SAMSUN'da annesi Fatma Kaya
'nın (36) öldüğü trafik kazasında ağır yaralanan Özcan Kaya
(13) da, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Kaza, önceki gün Havza
ilçesinde meydana geldi. Salim Demir idaresindeki 55 AZT 49 plakalı minibüs ile Kurtça Kaya yönetimindeki 60 AV 717 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücü Kaya, ile minibüste bulunan eşi Fatma Kaya (36), çocukları Özcan Kaya (13), Nisanur Kaya (9) ve Batuhan Kaya
(6) yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Samsun
Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan Fatma Kaya hastanede hayatını kaybetti. Hastanede tedavisi süren Özcan Kaya da doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. - Samsun
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 02:36 Kaynak: DHA
Yere Düşen 100 Lirayı Gizlice Alıp Cebine Koyan Vatandaş Gözaltına Alındı
Cinsel İlişkiye Girdiği Kadını Öldürdü, Savunması Pes Dedirtti
İdrarını Yapamayan Vatandaşın Mesanesinden 522 Gramlık Tek Parça Taş Çıktı
Eşini Öldürüp, "Gidin Evden Alın" Diyen Zanlı, Baldızını da Öldürmüş