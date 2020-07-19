Kazada hayatını kaybeden baba oğul son yolculuklarına uğurlandı - Son Dakika

Kazada hayatını kaybeden baba oğul son yolculuklarına uğurlandı

Tunceli'de, midibüsle çarpışan cipte hayatını kaybeden Sercan Kaya, 2 yaşındaki oğlu Kıvanç Kaya ile birlikte Erzincan'da, eşi Aslı Dirlik Kaya ise Şanlıurfa'da toprağa verildi.

Tunceli'de, midibüsle çarpışan cipte hayatını kaybeden Sercan Kaya, 2 yaşındaki oğlu Kıvanç Kaya ile birlikte Erzincan'da, eşi Aslı Dirlik Kaya ise Şanlıurfa'da toprağa verildi.


Tunceli'de, midibüsle çarpışan cipte hayatını kaybeden Sercan Kaya, 2 yaşındaki oğlu Kıvanç Kaya ile birlikte Erzincan'da, eşi Aslı Dirlik Kaya ise Şanlıurfa'da toprağa verildi. Bir aileyi yok eden kaza, dün Tunceli- Elazığ karayolunun 45'inci kilometresindeki Göktepe köyü mevkisinde meydana geldi. Elazığ Havalimanı'ndan aldığı yolcularla Tunceli istikametine giden Kemal Yıldız yönetimindeki 62 AAD 158 plakalı midibüs ile karşı yönden gelen Sercan Kaya yönetimindeki 25 AAG 937 cip kafa kafaya çarpıştı. Kazada cipte bulunan Aslı Dirlik Kaya olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan eşi Sercan Kaya ile çiftin 2 yaşındaki oğlu Kıvanç Kaya da kaldırıldıkları hastanede kurtarılamadı. Erzincan'daki 3'üncü Ordu Komutanlığı'nda sivil memur olan Sercan Kaya ile oğlu Kıvanç Kaya, Cumhuriyet Mahallesi Cemevi'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından Terzibaba Mezarlığı'nda toprağa verildi. Törene Vali Mehmet Makas, 3'üncü Ordu Kurmay Başkanı Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ali Ekiyor, Belediye Başkanı Bekir Aksun ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.Öğretmen Aslı Dirlik Kaya ise memleketi, Şanlıurfa'da son yolculuğuna uğurladı. - ERZİNCAN

Sercan Kaya, Şanlıurfa, Erzincan, Tunceli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2020 07:31 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kazada hayatını kaybeden baba oğul son yolculuklarına uğurlandı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

08:29 Üsküdar, Kabataş ve Beşiktaş seferleri de belirli saatlerde 5 kuruşa indi 08:09 AK Partili Mehmet Metiner'in FETÖ suçlaması Bakan Soylu'yu çok sinirlendirdi! Canlı yayına bağlanıp tepki gösterdi 07:57 Tartışmaların odağındaki Tarih Kurumu Başkanı özür diledi: Çok pişmanım, Erdoğan isterse istifa ederim 00:37 Futbolu bırakan Selçuk İnan, Fatih Terim'in ekibinde yer alacak 00:36 Ahmet Davutoğlu'ndan değiştirilmesi planlanan Siyasi Partiler Kanunu'yla ilgili sert sözler: Bütün Anadolu'yu ayağa kaldırırım 23:44 Kuyuda cansız bedenleri bulunan anne ve oğlunun av tüfeğiyle öldürüldüğü ortaya çıktı 23:27 Çok Güzel Hareket Bunlar'ın eski oyuncusu Zeynep Koçak'ın değişimi görenleri şaşırtıyor 22:20 ABD'de suç çetelerinin, koronavirüsün yayılması için 400 kişilik partiler düzenlediği ortaya çıktı 22:11 Genç kıza uyuşturucu verip tecavüz etmeye kalkan şüpheliden "pes" dedirten savunma 22:00 Duygu Özaslan, basketbolcu sevgilisi Can Maxim Mutaf'la ilk kez görüntülendi 21:30 Survivor şampiyonu Cemal Can, aylardır uzayan sakallarını kesti! İşte yeni imajı 19:22 Son Dakika: Ümraniyespor'u 4-1 yenen BB Erzurumspor, Süper Lig'e yükselen 2. takım oldu 19:04 46 yaşındaki Hande Ataizi, bikinili pozuyla göz kamaştırdı 18:59 Polisi şehit eden 4. şüpheli de yakalandı! 75 ayrı suç kaydı var 18:28 Bodrum'da tatil yapan Ebru Polat, siyah bikinisiyle ortalığı kasıp kavurdu
Üsküdar, Kabataş ve Beşiktaş seferleri de belirli saatlerde 5 kuruşa indi
08:29
AK Partili Mehmet Metiner'in FETÖ suçlaması Bakan Soylu'yu çok sinirlendirdi! Canlı yayına bağlanıp tepki gösterdi
08:09
Tartışmaların odağındaki Tarih Kurumu Başkanı özür diledi: Çok pişmanım, Erdoğan isterse istifa ederim
07:57
Futbolu bırakan Selçuk İnan, Fatih Terim'in ekibinde yer alacak
00:37
Ahmet Davutoğlu'ndan değiştirilmesi planlanan Siyasi Partiler Kanunu'yla ilgili sert sözler: Bütün Anadolu'yu ayağa kaldırırım
00:36
Kuyuda cansız bedenleri bulunan anne ve oğlunun av tüfeğiyle öldürüldüğü ortaya çıktı
23:44
Çok Güzel Hareket Bunlar'ın eski oyuncusu Zeynep Koçak'ın değişimi görenleri şaşırtıyor
23:27
ABD'de suç çetelerinin, koronavirüsün yayılması için 400 kişilik partiler düzenlediği ortaya çıktı
22:20
Genç kıza uyuşturucu verip tecavüz etmeye kalkan şüpheliden "pes" dedirten savunma
22:11
Duygu Özaslan, basketbolcu sevgilisi Can Maxim Mutaf'la ilk kez görüntülendi
22:00
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2020 08:44:28. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kazada hayatını kaybeden baba oğul son yolculuklarına uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]