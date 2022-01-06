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Kazada ölen 2 öğrenci için eğitim gördükleri fakültede tören - Son Dakika

Kazada ölen 2 öğrenci için eğitim gördükleri fakültede tören

06.01.2022 12:40
Kazada ölen 2 öğrenci için eğitim gördükleri fakültede tören

KAYSERİ'nin Hacılar ilçesinde üniversite öğrencilerini taşıyan midibüsün devrildiği kazada hayatını kaybeden Hilal Sıka (21) ve Kürşad Samed Özçine (24) için eğitim gördükleri Erciyes Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi'nde tören düzenlendi.

KAYSERİ'nin Hacılar ilçesinde üniversite öğrencilerini taşıyan midibüsün devrildiği kazada hayatını kaybeden Hilal Sıka (21) ve Kürşad Samed Özçine (24) için eğitim gördükleri Erciyes Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi'nde tören düzenlendi.

Kaza, dün saat 16.00 sıralarında, Aşağı Mahalle Erenler Caddesi'nde meydana geldi. Erciyes Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi öğrencilerini taşıyan Özkan Suruç yönetimindeki 38 AET 941 plakalı midibüs, Erciyes Kayak Merkezi'nden dönüşte kontrolden çıkarak, şarampole devrildi. Kazada, 1'inci sınıf öğrencisi Hilal Sıka ve 4'üncü sınıf öğrencisi Kürşad Samed Özçine öldü, sürücü Suruç ile 19 üniversite öğrencisi yaralandı. Yaralılar hastanelerde tedaviye alındı.

Kayseri Devlet Hastanesi'nde otopsi işlemleri tamamlanan Hilal Sıka ve Kürşad Samed Özçine için eğitim gördükleri Erciyes Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi'nin önünde tören düzenlendi. Törene, Vali Şehmus Günaydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, öğretim üyeleri, kazada yaşamlarını yitiren Hilal Sıka'nın babası Mehmet, annesi Zeki, Kürşad Samed Özçine'nin babası Zeki ve annesi Gülşen ile üniversite öğrencileri katıldı. Törende Kürşad Samed Özçine'nin annesi Gülşen Özçine, oğlunun tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.Törende konuşan Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çalış, kazada ölen iki üniversite öğrencisinin isimlerinin uçak gövde ve motor bölümündeki dersliklerde yaşatılacağını söyledi. Okunan duaların ardından Hilal Sıkar'ın cenazesi Hatay'a, Kürşad Samed Özçine'nin cenazesi ise Kütahya'ya gönderildi.YARALILARIN TEDAVİSİ SÜRÜYORÖte yandan kazada yaralanan 19 üniversite öğrencisi ile sürücünün hastanedeki tedavileri sürüyor. Öğrencilerden 4'ünün sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi.Öğrencilerin iki araç ve 38 kişilik grupla saat 12.00 sıralarında Erciyes Kayak Merkezi'ne geldikleri, burada kayak ve çeşitli etkinlikler yaptıktan sonra dönüş yolunda kaza geçirdikleri belirtildi.     MİDİBÜSÜN FREN SİSTEMİ İNCELENECEK

Polis ekiplerinin kazanın ardından araçta yapılan ilk incelemede herhangi bir eksiğinin olmadığı, trafiğe uygun olduğu öğrenildi. Sağlık durumu iyi olan öğrencilerin verdikleri ilk ifadede, midibüsün birden hızlanarak son sürat şarampole devrildiğini söylediği bildirildi. Kazanın aracın frenlerinin boşalması nedeniyle meydana gelebileceği tahmin edilirken, ekiplerin midibüsün fren sistemini inceleyeceği bildirildi.


Kazada ölen 2 öğrenci için eğitim gördükleri fakültede tören
Kazada ölen 2 öğrenci için eğitim gördükleri fakültede tören
Kazada ölen 2 öğrenci için eğitim gördükleri fakültede tören
Kazada ölen 2 öğrenci için eğitim gördükleri fakültede tören
Kazada ölen 2 öğrenci için eğitim gördükleri fakültede tören
Kazada ölen 2 öğrenci için eğitim gördükleri fakültede tören
Kazada ölen 2 öğrenci için eğitim gördükleri fakültede tören
Kazada ölen 2 öğrenci için eğitim gördükleri fakültede tören
Kazada ölen 2 öğrenci için eğitim gördükleri fakültede tören
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Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Üniversite, Erciyes, Tören, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kazada ölen 2 öğrenci için eğitim gördükleri fakültede tören - Son Dakika


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