Kazada ölen genç avukatın cenazesi toprağa verildi - Son Dakika

Eskişehir'de dün meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden avukat Cemre Parmaksız, Bilecik'in Bozüyük ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morgundan alınan Parmaksız'ın naaşı, Bozüyük'e getirildi.

Kumral Abdal Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazına, avukatın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, avukatlar ve adliye çalışanları ile vatandaşlar katıldı.

Feyzioğlu ve Bakkalcıoğlu, baba Salim Parmaksız'a başsağlığı dileklerini iletti.

Cemre Parmaksız'ın cenazesi, daha sonra Bozüyük Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Enes Duman (23) idaresindeki 26 FF 2804 plakalı otomobil, dün Eskişehir- Seyitgazi kara yolunun 7. kilometresinde M.K'nin kullandığı 26 E 2804 plakalı halk otobüsüyle çarpışmıştı.

Kazada yaralanan sürücü Duman ile aynı araçtaki Eskişehir Barosu avukatlarından Cemre Parmaksız (25), sağlık ekiplerince kaldırıldıkları hastanelerde yaşamını yitirmişti.