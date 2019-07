Kazada ölen minik Lorin'in adı parkta yaşatılacak

KIRŞEHİR'de geçen yıl otobüs kazasında hayatını kaybeden 3 yaşındaki Lorin Naira Can'ın adı Tunceli 'deki parkta yaşatılacak.Geçen yıl 26 Aralık 'ta Kırşehir 'de yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 2 yolcu ile birlikte hayatını kaybeden Lorin Naira Can, mavi gözleri ve tatlılığı ile Türkiye 'yi yasa boğmuş ve günlerce konuşulmuştu. Tuncelili baba Volkan Can , kızının adını yaşatmak için kent merkezinde Seyit Rıza Meydanı'ndaki belediye ait parkı yeniledi. Parkın içerisindeki oyun gruplarını yenileriyle değiştiren Volkan Can, "Bu parkı kızım Lorin adına yaptırmış olsam da aynı zamanda geçen günlerde Ovacık 'ta bir bombanın patlaması sonucu yitirdiğimiz Ayaz ve Nupelda Güloğlu'na da, çocukluğunu yaşayamadan hayatını kaybetmiş tüm çocuklarımıza da ithaf edildiğini bilmenizi isterim. Benim kızım 3 yaşında bir trafik kazasında hayatını kaybetti. Hala çocuklar farklı şekillerde hayatlarını kaybediyor. Kızım Lorin ve Ayaz ile Nupelda kardeşlerin anılarını yaşatmak için bu parktaki aletleri yeniledim. Yakın zamanda Lorin adına farklı şeyler de yapmayı planlıyoruz" dedi.