Son Dakika Haberleri: Kazada ölen minik Lorin'in adı parkta yaşatılacak
Son Dakika Güncel Haber

Kazada ölen minik Lorin'in adı parkta yaşatılacak

2 saat önce

KIRŞEHİR'de geçen yıl otobüs kazasında hayatını kaybeden 3 yaşındaki Lorin Naira Can'ın adı Tunceli'deki parkta yaşatılacak.

Kazada ölen minik Lorin'in adı parkta yaşatılacak, System.String[]
KIRŞEHİR'de geçen yıl otobüs kazasında hayatını kaybeden 3 yaşındaki Lorin Naira Can'ın adı Tunceli'deki parkta yaşatılacak.
Geçen yıl 26 Aralık'ta Kırşehir'de yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 2 yolcu ile birlikte hayatını kaybeden Lorin Naira Can, mavi gözleri ve tatlılığı ile Türkiye'yi yasa boğmuş ve günlerce konuşulmuştu. Tuncelili baba Volkan Can, kızının adını yaşatmak için kent merkezinde Seyit Rıza Meydanı'ndaki belediye ait parkı yeniledi. Parkın içerisindeki oyun gruplarını yenileriyle değiştiren Volkan Can, "Bu parkı kızım Lorin adına yaptırmış olsam da aynı zamanda geçen günlerde Ovacık'ta bir bombanın patlaması sonucu yitirdiğimiz Ayaz ve Nupelda Güloğlu'na da, çocukluğunu yaşayamadan hayatını kaybetmiş tüm çocuklarımıza da ithaf edildiğini bilmenizi isterim. Benim kızım 3 yaşında bir trafik kazasında hayatını kaybetti. Hala çocuklar farklı şekillerde hayatlarını kaybediyor. Kızım Lorin ve Ayaz ile Nupelda kardeşlerin anılarını yaşatmak için bu parktaki aletleri yeniledim. Yakın zamanda Lorin adına farklı şeyler de yapmayı planlıyoruz" dedi.


Volkan Can, Kırşehir, Tunceli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 04:37 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bursaspor, Fenerbahçe maçına hacizden geri aldığı otobüsle gitti Adnan Oktar suç örgütüne yönelik iddianame kabul edildi Anayasa Mahkemesi, Atilla Taş hakkında kararını verdi Son Dakika! Araç sahipleri müjde! Benzine büyük indirim geldi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.7.2019 18:37:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kazada ölen minik Lorin'in adı parkta yaşatılacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]