Kazada ölen üniversiteli Mustafa gözyaşlarıyla uğurlandı

KIRIKKALE'de otomobilin TIR'a arkadan çarparak ters dönmesi sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Mustafa Karakaya (19) gözyaşları içerisinde son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, dün sabah saatlerinde Kırıkkale- Samsun karayolunun 27'nci kilometresinde meydana geldi. Ankara'dan Sivas'a giden Harun Dikçalı (22) yönetimindeki 58 BA 807 plakalı otomobil, aynı yönde seyreden Cafer Bulut'un kullandığı çimento malzemesi yüklü 06 JTS 68 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, refüjdeki bariyerlere çarpıp, ters dönerek yaklaşık 70 metre sürüklendi. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada, Mustafa Karakaya hayatını kaybetti. Aynı araçta bulunan sürücü Harun Dikçalı ile Ebubekir Şahin (19), Şamil Buğrahan Dikbaş (19), Burak Ocak (20) ve Cihat Yıldırım (20) ise yaralandı. Kazada hayatını kaybeden Mustafa Karakaya'nın cenazesi Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilidi.

GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDI