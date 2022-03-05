Son dakika haberi: Kazada yaralanan genç 14 günlük yaşam savaşını kaybetti - Son Dakika
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Son dakika haberi: Kazada yaralanan genç 14 günlük yaşam savaşını kaybetti

05.03.2022 20:02
Son dakika haberi: Kazada yaralanan genç 14 günlük yaşam savaşını kaybetti

Son dakika gelişmesine göre - Antalya'nın Serik ilçesinde 14 gün önce motosikletiyle seyir halindeyken kaza geçiren genç, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

- Antalya'nın Serik ilçesinde 14 gün önce motosikletiyle seyir halindeyken kaza geçiren genç, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Serik ilçesine bağlı Merkez Mahallesi Burmahancı Caddesi'nde 20 Şubat günü meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Döndü U.'nun kullandığı 07 FPD 41 plakalı kamyonet ile Neşet Günay'ın kullandığı 07 AGV 165 plakalı motosiklet çarpıştı.

Kaza sonrası motosiklet sürücüsü Günay, ağır yaralı olarak Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Genç burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve 14 gündür sürdürdüğü yaşam mücadelesini kaybetti. Gencin cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi olan Çorum'a gönderildi.

(Mehmet Demirci/İHA)

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Kamyonet, Antalya, Kaza, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Kazada yaralanan genç 14 günlük yaşam savaşını kaybetti - Son Dakika


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