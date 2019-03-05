Son Dakika Haberleri: Kazada Yaralanan Polis Memuru Yaşam Savaşını Kaybetti

Kazada Yaralanan Polis Memuru Yaşam Savaşını Kaybetti

1 saat önce

Uşak'ta, geçirdiği trafik kazasında yaralanan polis memuru Emrah Toksoy (28), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Kazada Yaralanan Polis Memuru Yaşam Savaşını Kaybetti, System.String[]
Uşak'ta, geçirdiği trafik kazasında yaralanan polis memuru Emrah Toksoy (28), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

İzinli olduğu 26 Şubat'ta, İzmir'den Afyonkarahisar'a giderken Uşak-İzmir kara yolu Güre Köyü yakınlarında otomobiliyle yol kenarındaki çeşmeye çarparak ağır yaralanan Toksoy, tedavi gördüğü Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis memurunun yakınlarının Uşak'ta yaşadığı, cenazenin nerede defnedileceğinin henüz netleşmediği öğrenildi.

İzmir Güzelbahçe Bölge Trafik İstasyonu'nda görevli polis memuru Emrah Toksoy'un kullandığı 34 KA 7376 plakalı otomobil, Uşak-İzmir kara yolu 18. kilometredeki Güre Köyü yakınlarında kontrolden çıkarak yol kenarındaki çeşmeye çarpmış, polis memuru ağır yaralanmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 07:23 Kaynak: AA

Emrah, Polis, Uşak, Güncel
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