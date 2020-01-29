Kazada yaralandı, kendinden çok arabasını düşündü - Son Dakika

SARIYER'de karşı yöne geçen otomobil, iki araca çarpıp refüje çıktı. Sıkıştığı yerden itfaiye ve vatandaşlarca kurtarılan sürücü, hastaneye götürülürken, arkadaşlarına 'arabanın başında durun' diye seslendi.

Kaza, TEM Ayazağa Türk Telekom Arena Bağlantı yolunda 15.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arkadaşıyla birlikte Ayazağa yönüne ilerleyen Mert Macun otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybettiı. Refüjü aşarak karşı yöne geçen otomobil, bir otomobil ve kamyonete çarptıktan sonra orta refüje vurarak durdu. Ön tarafı hurdaya dönen otomobil sürücüsü Mert Macun, direksiyon ile koltuk arasında sıkışırken, yanında oturan Turgay Demir yara almadan kurtuldu.

Kazanın şokunu atlatan Demir, otomobilden inerek arkadaşının yardımına koştu. Yoldan geçerken kazayı görerek gelen diğer sürücülerin de yardımıyla arkadaşını sıkıştığı yerden kurtarmaya çalışan Turgay Demir, başarılı olamayınca durumu itfaiyeye bildirdi.

YARALI HALDE ARABASINI DÜŞÜNDÜ

İtfaiye ekipleri, vatandaşların da yardımıyla Mert Macun'u sıkıştığı yerden çıkardı. Macun, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Mert Macun ambulansa bindirilirken, kazayı duyarak yanına gelen arkadaşlarına seslenerek 'Arabanın başında durun' demesi dikkat çekti.

Kontrolden çıkarak karşı yöne geçen otomobilin çarptığı araçlardan birinin sürücüsü olan Ramazan Kazancı, " Farklı istikametlerde ilerliyorduk. Refüjü aşıp önce önümdeki otomobile ardından da benim aracıma arkadan çarptı. Kaçmaya çalıştım ancak başaramadım. Ardından kendi ekseninde dönmeye başlayıp buraya çarptı. Otomobilin içinde iki kişi vardı. Sürücü içinde sıkıştı yanında bulunan arkadaşında bir şey yoktu" diye konuştu.