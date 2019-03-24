Son Dakika Haberleri: Kazada Yaşamını Yitiren Komandolar İçin Tören

Kazada Yaşamını Yitiren Komandolar İçin Tören

16 dakika önce

Kastamonu'da trafik kazası sonucu hayatını kaybeden 3 komando uzman erbaş için tören düzenlendi.

Kazada Yaşamını Yitiren Komandolar İçin Tören, System.String[]
Kastamonu'da trafik kazası sonucu hayatını kaybeden 3 komando uzman erbaş için tören düzenlendi.

Duruçay köyü mevkisinde kamyonla otomobilin çarpıştığı kazada yaşamını yitiren jandarma uzman onbaşılar Emre Tarlacı, İsmail Doğan ve Enes Sertkaya'nın cenazesi, Kastamonu Devlet Hastanesi'nden alınarak Merkez İlçe Jandarma Komutanlığına getirildi.

Buradaki törende Tarlacı, Doğan ve Sertkaya'nın öz geçmişi okunarak dua edildi.

Daha sonra, Tarlacı'nın cenazesi memleketi Karaman'a, Doğan'ın cenazesi Afyonkarahisar'a, Sertkaya'nın cenazesi ise Elazığ'a gönderilmek üzeri cenaze nakil aracına konuldu.

Törene, Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz, AK Parti Kastamonu milletvekilleri Hakkı Köylü ve Metin Çelik, Garnizon Komutanı Personel Albay Gamze Aydoğdu, Belediye Başkanı Tahsin Babaş, İl Emniyet Müdürü Metin Turgay Karabulak, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Metin Özbek ile askeri ve sivil erkan katıldı.

Hamdi Y. (41) idaresindeki 37 DH 677 plakalı kamyon ile jandarma uzman onbaşı Emre Tarlacı yönetimindeki 41 VK 580 plakalı otomobil çarpışmış, kazada sürücü Tarlacı ile aynı otomobilde bulunan jandarma uzman onbaşılar İsmail Doğan ve Enes Sertkaya olay yerinde hayatını kaybetmiş, uzman erbaş Ecmain Burak Çelikoğlu (23) ile kamyon şoförü Hamdi Y. ise yaralanmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 10:51 Kaynak: AA

Jandarma, Kastamonu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Meteoroloji'den Kar Yağışı Uyarısı! Kuvvetli Şekilde Geliyor Kamyonete Çarpan Otomobilde Bulunan 3 Uzman Çavuş Hayatını Kaybetti 14 Yaşındaki Çocuğun Kullandığı Araç Kaza Yaptı: Biri Ağır, 2 Yaralı Rezidansın 9'uncu Katından Düşen Ebru'nun Son Mesajı Ortaya Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.3.2019 11:07:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kazada Yaşamını Yitiren Komandolar İçin Tören
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]