Kazadan sonra yerde yatan sürücüyü kontrol edip olay yerinden kaçtı; o anlar kamerada

31.12.2025 10:49

Kazadan sonra yerde yatan sürücüyü kontrol edip olay yerinden kaçtı; o anlar kamerada
31.12.2025 10:49
Kazadan sonra yerde yatan sürücüyü kontrol edip olay yerinden kaçtı; o anlar kamerada
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir otomobil, motosiklet sürücüsü Umut D. ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yere düştü ve yaralandı. Otomobil sürücüsü ve yanındaki kişi, yaralıyı kontrol ettikten sonra olay yerinden kaçtı. Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kaçan sürücüyü yakalamak için polis çalışmalarını sürdürüyor.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü Umut D. yaralandı. Otomobilden inen sürücü ve yanındaki kişi, yerde hareketsiz yatan yaralıyı kontrol ettikten sonra araçla birlikte olay yerinden kaçtı. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Kaza, geçen salı gecesi Çorlu Cemaliye Mahallesi Şehit Arif Çekiççioğlu ile Dr. Hakkı Görenli Sokağın kesiştiği noktada meydana geldi. Umut D.'nin kullandığı motosiklet, karşı yönden gelen otomobille çarpıştı. Motosiklet sürücüsü çarpışmanın şiddetiyle otomobilin üzerinden takla atarak yere düşüp, yaralandı. Motosiklet sürücüsü Umut D., yerde hareketsiz yatarken, otomobilden inen sürücüsü ile yanında bulunan kişi, yerde yatan yaralıyı kontrol etti. Sürücü yanındaki kişi, kazayı görenlerin toplanmasıyla birlikte olay otomobile binerek olay yerinden uzaklaştı. Kaza anı ise çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

POLİS, KAÇAN SÜRÜCÜYÜ YAKALAMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATTI

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Umut D., olay yerindeki müdahalesinin ardından kaldırıldığı Çorlu Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Polis, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: DHA

Son Dakika Yaşam Kazadan sonra yerde yatan sürücüyü kontrol edip olay yerinden kaçtı; o anlar kamerada - Son Dakika

SON DAKİKA: Kazadan sonra yerde yatan sürücüyü kontrol edip olay yerinden kaçtı; o anlar kamerada - Son Dakika
