Kazak öğrencilere TUSAŞ'ta staj imkanı - Son Dakika

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ), Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi öğrencilerine staj imkanı sağlayacak.

Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallılar Heyeti Başkanı ve AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın Kazakistan ziyaretinde, Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi ile TUSAŞ arasında iş birliği protokolü imzalandı.

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, AA muhabirine, protokol kapsamında öğrencilerin TUSAŞ'ta yaz stajı ya da uzun dönemli staj yapabileceğini söyledi.

Üniversitedeki öğretim üyeleri ve araştırmacıların da TUSAŞ'ta çalışmalar yapabileceğini ifade eden Kotil, ayrıca mühendislere kısa dönemli kurs imkanı sağlanacağını kaydetti.